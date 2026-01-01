Implementujte Linkding s instalací jedním kliknutím.
Minimalistický, samostatně hostovaný správce záložek se štítky a fulltextovým vyhledáváním.
Vyberte si VPS balíček pro Linkding
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Linkding vytvořit
Linkding je přehledný správce záložek s vlastním hostingem, který sází na rychlost a jednoduchost. Automaticky stahuje názvy a popisky stránek, když uložíte odkaz, podporuje hierarchické štítkování a poskytuje výkonné fulltextové vyhledávání napříč celou svou sbírkou. Rozhraní bez zbytečností udržuje zaměření na vaše záložky, nikoli na samotný nástroj.
Vlastní hosting Linkdingu na vašem VPS udržuje vaše návyky prohlížení a výzkumné zájmy zcela soukromé, bez reklam, sledování a přístupu třetích stran. Jediný odlehčený kontejner s úložištěm SQLite znamená minimální využití zdrojů a snadnou údržbu.
Hlavní funkce Linkding
Štítková organizace
Uspořádejte záložky s hierarchickými štítky a automatickým doplňováním pro rychlé kategorizování a načítání uložených odkazů.
Fulltextové vyhledávání
Prohledávejte názvy záložek, popisy a archivovaný obsah stránek, abyste našli přesně to, co jste si uložili.
Automatické archivování
Archivujte snímky celých stránek a ušetřete čas, aby obsah v záložkách zůstal přístupný, i když původní URL adresy zmizí.
Rozšíření prohlížeče
Ukládejte stránky do Linkding přímo z vašeho prohlížeče pomocí vyhrazených rozšíření pro Chrome a Firefox.
Přístup k REST API
Automatizujte správu záložek a integrujte s dalšími nástroji prostřednictvím čistého REST API.
Proč provozovat Linkding u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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