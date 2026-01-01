Nasaďte LocalAI jedním kliknutím.
Vlastně hostovaný inferenční server, kompatibilní s API OpenAI, který provozuje LLM, generování obrázků a přepis zvuku na vašem vlastním hardwaru.
Vyberte si VPS balíček pro LocalAI
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LocalAI vytvořit
LocalAI je bezplatná open-source alternativa k OpenAI API, která běží zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Implementuje specifikaci OpenAI REST API, takže jakákoli aplikace vytvořená pro OpenAI – LangChain, LlamaIndex, AutoGen a stovky dalších – může přejít na LocalAI pouhou změnou jediné URL adresy koncového bodu bez nutnosti úprav kódu. Podporuje jazykové modely prostřednictvím llama.cpp, generování obrázků prostřednictvím Stable Diffusion a transkripci zvuku prostřednictvím Whisper, vše obsluhováno z jednoho kontejneru s vestavěnou galerií modelů a chatovacím UI.
Vlastní hostování LocalAI znamená, že vaše výzvy, odpovědi a generovaný obsah nikdy neopustí váš server. Nejsou zde žádné náklady za token, žádná omezení rychlosti a žádná závislost na dostupnosti API třetích stran – což jej činí praktickým pro úlohy citlivé na soukromí a produkční nasazení s ohledem na náklady.
Hlavní funkce LocalAI
OpenAI API Kompatibilní
Nahraďte volání OpenAI API, aniž byste museli měnit svůj kód aplikace – stačí aktualizovat základní URL a změnit klíč API.
Multimodální odvozování
Provozujte jazykové modely, generování obrázků (Stable Diffusion) a přepis zvuku (Whisper) z jednoho serveru pod jedním jednotným API.
Integrovaná galerie modelů
Procházejte, stahujte a aktivujte předkonfigurované modely prostřednictvím webového uživatelského rozhraní, aniž byste museli psát konfigurační soubory nebo spouštět příkazy CLI.
Provoz pouze s CPU
Běží na standardním VPS hardwaru bez požadavků na GPU – akcelerace GPU je podporována, pokud je k dispozici, ale nikdy není vyžadována.
Bez poplatků za tokeny
Neomezená inference bez cen za požadavek, kvót využití nebo fakturace – vaše jediné náklady jsou VPS, které ji provozuje.
Proč provozovat LocalAI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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