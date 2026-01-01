Nasaďte Buildbot pomocí instalace jedním kliknutím.
Flexibilní open-source CI/CD framework pro automatizaci sestavování, testování a nasazování softwaru napříč distribuovanými pracovními uzly.
Vyberte si VPS balíček pro Buildbot
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Buildbot vytvořit
Buildbot je framework pro průběžnou integraci a doručování založený na Pythonu, který automatizuje sestavování, testování a nasazování softwaru. Na rozdíl od přednastavených hostovaných služeb CI je Buildbot plně konfigurovatelný v kódu Pythonu — každý spouštěč, plánovač, builder a reportér je definován programově, což týmům poskytuje přesnou kontrolu nad jejich buildovacími pipeline bez omezení deklarativních schémat YAML.
Vlastní hostování Buildbotu na VPS udržuje vaši buildovací infrastrukturu na serverech, které ovládáte, bez účtování za minutu, bez omezení úložišť a bez závislosti na dostupnosti externího poskytovatele CI. Architektura master-worker se škáluje od jednoho workeru na malém VPS až po desítky workerů napříč dedikovanými stroji, vše koordinováno z jednoho centrálního webového panelu.
Hlavní funkce Buildbot
Pipeliney nastavené v Pythonu
Definujte každý krok sestavení, spouštěč a oznámení v kódu Pythonu pro naprostou flexibilitu, kterou deklarativní konfigurace YAML nemohou nabídnout.
Architektura distribuovaných pracovníků
Spouštějte buildy na libovolném počtu workerů – lokálních kontejnerů, vzdálených strojů nebo cloudových VM – vše koordinováno z jednoho masteru.
Dashboard sestavení webu
Monitorujte historii sestavení, živý průběh a stav pracovníků z webového rozhraní Buildbotu s pohledy vodopádu, konzole a mřížky.
Flexibilní plánování
Spouštějte sestavení na základě odevzdání kódu, časových plánů, manuálních požadavků nebo výsledků nadřazených sestavení s využitím kompozitních objektů plánovače.
REST API a reportovací nástroje
Získejte stav dotazu prostřednictvím REST API a posílejte oznámení na e-mail, Slack, kontrolu stavu GitHubu nebo na jakýkoli vlastní koncový bod webhooku.
Proč provozovat Buildbot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.