Implementujte DocuSeal jedním kliknutím.
Bezplatná open-source platforma pro elektronický podpis pro vytváření, odesílání a správu pracovních postupů podepisování dokumentů.
Vyberte si VPS balíček pro DocuSeal
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DocuSeal vytvořit
DocuSeal je bezplatná platforma pro elektronické podepisování dokumentů s otevřeným zdrojovým kódem, která poskytuje základní funkce komerčních služeb, jako jsou DocuSign a PandaDoc – umístění polí přetažením myší, více typů podpisů, automatické připomenutí a kompletní auditní záznamy – bez poplatků za předplatné nebo poplatků za dokument.
Vlastní hostování DocuSeal na vašem VPS znamená, že vaše smlouvy, dohody a podepsané dokumenty jsou uloženy výhradně na vaší vlastní infrastruktuře. Citlivé obchodní dokumenty nikdy neprocházejí platformou třetí strany, což zjednodušuje dodržování GDPR a dalších požadavků na ochranu dat a zároveň vám poskytuje neomezenou kapacitu pro ukládání a zpracování dokumentů.
Hlavní funkce DocuSeal
Drag-and-drop nástroj pro tvorbu formulářů
Umístěte pole pro podpis, iniciály, data a vlastní formulářová pole kamkoli do PDF pomocí vizuálního editoru – bez nutnosti kódování.
Více typů podpisů
Podepisující mohou svůj podpis nakreslit, napsat nebo nahrát, přičemž se přizpůsobí osobním preferencím na jakémkoli zařízení.
Hromadné odesílání
Odešlete stejný dokument stovkám signatářů najednou, čímž se hromadná distribuce smluv stane rychlou a zvládnutelnou.
Automatická připomenutí
Oznámení o čekajícím podpisu jsou odesílána automaticky, což snižuje potřebu ručního dohledu pro včasné uzavření dokumentů.
Šablony dokumentů
Uložte opakovaně použitelné šablony dokumentů, aby opakující se pracovní postupy, jako jsou smlouvy o mlčenlivosti (NDA) nebo formuláře pro nástup nových zaměstnanců, mohly být spuštěny během několika sekund.
Proč provozovat DocuSeal u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.