Implementujte evcc v instalaci na jedno kliknutí.
Solární řídicí jednotka nabíjení elektromobilů a správce domácí energie pro stovky wallboxů, střídačů a vozidel.
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Co všechno můžete s produktem evcc vytvořit
evcc je open-source ovladač nabíjení elektromobilů a systém řízení domácí energie, který upřednostňuje nabíjení vašeho elektromobilu vlastní vyrobenou solární energií namísto elektrické energie ze sítě. Připojuje se ke stovkám wallboxů, solárních střídačů, systémů ukládání energie do baterií, chytrých elektroměrů a API vozidel za účelem koordinace nabíjení na základě aktuálního přebytku FV energie, dynamických tarifů elektřiny a stavu nabití baterie.
Vlastní hostování evcc na vašem VPS udržuje přihlašovací údaje zařízení, historii nabíjení a automatizační logiku zcela pod vaší kontrolou, odstraňuje jakoukoli závislost na cloudových službách dodavatele a zajišťuje, že vaše strategie nabíjení budou spolehlivě fungovat, kdykoli svítí slunce.
Hlavní funkce evcc
Přebytkové solární nabíjení
Nabíjí vaše EV přebytkem fotovoltaické energie v reálném čase, čímž maximalizuje vlastní spotřebu a minimalizuje import ze sítě.
Podpora dynamických tarifů
Plánuje nabíjení během nejlevnějších hodin dynamických tarifů elektřiny, jako jsou Tibber, aWATTar a Octopus.
Stovky zařízení
Integruje se s nabíječkami, měřiči, střídači a vozidly od ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei a mnoha dalšími.
Nastavení v prohlížeči
Nastavte wallboxy, vozidla, měřiče a nabíjecí body pomocí řízeného webového uživatelského rozhraní, aniž byste ručně upravovali soubory YAML.
Podpora domácích baterií
Koordinuje nabíjení elektromobilu se stavem nabití domácí baterie, aby se vaše domácí baterie nevybila pro napájení auta.
REST a MQTT API
Zpřístupňuje kompletní REST a MQTT API pro Home Assistant, openHAB, Node-RED a vlastní automatizace.
Proč provozovat evcc u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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