Sleva až 69 % na evcc

Implementujte evcc v instalaci na jedno kliknutí.

Solární řídicí jednotka nabíjení elektromobilů a správce domácí energie pro stovky wallboxů, střídačů a vozidel.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte evcc v instalaci na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem evcc vytvořit

evcc je open-source ovladač nabíjení elektromobilů a systém řízení domácí energie, který upřednostňuje nabíjení vašeho elektromobilu vlastní vyrobenou solární energií namísto elektrické energie ze sítě. Připojuje se ke stovkám wallboxů, solárních střídačů, systémů ukládání energie do baterií, chytrých elektroměrů a API vozidel za účelem koordinace nabíjení na základě aktuálního přebytku FV energie, dynamických tarifů elektřiny a stavu nabití baterie.

Vlastní hostování evcc na vašem VPS udržuje přihlašovací údaje zařízení, historii nabíjení a automatizační logiku zcela pod vaší kontrolou, odstraňuje jakoukoli závislost na cloudových službách dodavatele a zajišťuje, že vaše strategie nabíjení budou spolehlivě fungovat, kdykoli svítí slunce.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce evcc

Přebytkové solární nabíjení

Nabíjí vaše EV přebytkem fotovoltaické energie v reálném čase, čímž maximalizuje vlastní spotřebu a minimalizuje import ze sítě.

Podpora dynamických tarifů

Plánuje nabíjení během nejlevnějších hodin dynamických tarifů elektřiny, jako jsou Tibber, aWATTar a Octopus.

Stovky zařízení

Integruje se s nabíječkami, měřiči, střídači a vozidly od ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei a mnoha dalšími.

Nastavení v prohlížeči

Nastavte wallboxy, vozidla, měřiče a nabíjecí body pomocí řízeného webového uživatelského rozhraní, aniž byste ručně upravovali soubory YAML.

Podpora domácích baterií

Koordinuje nabíjení elektromobilu se stavem nabití domácí baterie, aby se vaše domácí baterie nevybila pro napájení auta.

REST a MQTT API

Zpřístupňuje kompletní REST a MQTT API pro Home Assistant, openHAB, Node-RED a vlastní automatizace.

Proč provozovat evcc u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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