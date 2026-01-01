Implementujte eXeLearning jedním kliknutím.
Open-source autorský nástroj pro vytváření interaktivních vzdělávacích zdrojů SCORM a HTML5.
Vyberte si VPS balíček pro eXeLearning
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem eXeLearning vytvořit
eXeLearning je autorské prostředí s licencí AGPL, používané pedagogy a tvůrci výukových materiálů k vytváření interaktivního výukového obsahu bez nutnosti psaní kódu. Podporováno španělským ministerstvem školství a sítí regionálních správ, zaměřuje se na produkci standardizovaných zdrojů, které fungují v jakémkoli systému pro správu výuky (LMS).
Vlastní hostování eXeLearningu na vašem VPS udržuje studijní materiály, exporty pro studenty a autorské přihlašovací údaje zcela na vaší vlastní infrastruktuře. Týmy mohou spolupracovat v reálném čase, publikovat exporty do Moodle nebo jakéhokoli LMS a vyhnout se licenčním omezením a obavám z rezidence dat cloudových autorských služeb.
Hlavní funkce eXeLearning
Interaktivní iDevices
Vkládací komponenty pro kvízy, případové studie, multimédia a reflexivní aktivity mění statický obsah ve strukturované interaktivní lekce.
Export SCORM a HTML5
Publikujte kurzy jako balíčky SCORM, obsah IMS nebo samostatné weby HTML5, aby běžely v jakémkoli LMS nebo na běžném webhostingu.
Spolupráce v reálném čase
Více autorů může současně upravovat stejný projekt prostřednictvím vestavěné synchronizace Yjs WebSocket, zrcadlící pracovní postup moderních editorů dokumentů.
Integrace Moodle
Odesílejte dokončené kurzy přímo do Moodle jako aktivity připravené k nasazení, čímž odstraníte krok ručního nahrávání mezi tvorbou a publikováním.
Vícejazyčné rozhraní
Nativní podpora pro angličtinu, španělštinu, katalánštinu, baskičtinu, galicijštinu, valencijštinu a esperanto je díky tomu vhodná pro regionální a bilingvní vzdělávací programy.
Otevřené přístupné standardy
Generovaný obsah splňuje pokyny pro přístupnost webu a otevřené formáty, což zajišťuje, že zdroje zůstanou použitelné a přenosné po mnoho dalších let.
Proč provozovat eXeLearning u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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