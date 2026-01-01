Nasaďte Multica jedním kliknutím.
Open-source platforma pro spravované agenty, která proměňuje AI agenty pro kódování v týmové kolegy, kterým můžete přiřadit práci.
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Co všechno můžete s produktem Multica vytvořit
Multica je open-source platforma pro správu agentů, která vám umožňuje zacházet s AI agenty pro kódování jako se spoluhráči namísto jednorázových chatových relací. Přiřazujte úkoly konkrétním agentům, sledujte jejich pokrok v reálném čase a budujte opakovaně použitelnou knihovnu dovedností, která se časem rozrůstá, jak váš tým spolupracuje. Podporuje jakékoli CLI agenta nainstalované lokálně — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini a další — prostřednictvím lehkého démona, který připojuje vaše stroje zpět k centrálnímu serveru.
Vlastní hostování Multicy na vašem VPS udržuje každý úkol, změnu kódu a integrační pověření uvnitř vaší vlastní infrastruktury bez poplatků za místo a bez telemetrie agentů třetích stran. PostgreSQL s pgvector je dodáván předkonfigurovaný, takže platforma je připravena k produkčnímu nasazení hned po prvním spuštění.
Hlavní funkce Multica
Víceagentní podpora
Připojte Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini a další CLI kódovacích agentů prostřednictvím jediného řídicího panelu.
Démon lokálního provádění
Lehký démon běží na vašich vlastních strojích, takže agenti provádějí operace ve skutečném pracovním prostoru a s přihlašovacími údaji, které již máte.
Přidělování a sledování úkolů
Přiřazujte práci konkrétním agentům a sledujte pokrok, výstupy a rozhodnutí v reálném čase bez nutnosti kontrolovat chatová vlákna.
Opakovaně použitelná knihovna dovedností
Zaznamenejte dovednosti agentů jednou a znovu je použijte napříč pracovními prostory a mezi členy týmu, aby se schopnosti postupem času násobily.
Automatizace webhooků
Spouštějte pracovní postupy agentů z GitHubu, Larku nebo jakékoli externí služby prostřednictvím vestavěných obslužných programů webhooků autopilota.
Vlastnictví dat na vlastním hostingu
Všechny úkoly, změny kódu a integrační pověření zůstávají na vašem VPS bez telemetrie a bez ceny za uživatele.
Proč provozovat Multica u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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