Nasaďte Gonic jako jednoklikovou instalaci.
Lehký, samoobslužný server pro streamování hudby s plnou kompatibilitou s API Subsonic pro jakéhokoli klienta Subsonic.
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Co všechno můžete s produktem Gonic vytvořit
Gonic je bezplatný a open-source Subsonic server napsaný v Go. Poskytuje vám osobní službu pro streamování hudby, která funguje s desítkami populárních klientů kompatibilních se Subsonicem – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry a další – takže můžete poslouchat svou vlastní knihovnu z jakéhokoli zařízení.
Gonic, navržený pro efektivitu, zvládá knihovny s desítkami tisíc skladeb, aniž by vyžadoval vyhrazený databázový server. Podporuje překódování zvuku za běhu, správu podcastů, scrobbling na Last.fm a ListenBrainz a víceuživatelský přístup s uživatelskými preferencemi. Pohodlně běží na nízkoenergetickém hardwaru, jako je Raspberry Pi.
Hlavní funkce Gonic
Kompatibilní se Subsonic API
Funguje ihned se všemi hlavními klienty Subsonic a OpenSubsonic, což vám dává široký výběr mobilních a desktopových aplikací.
Transkódování za běhu
Převádí zvuk do libovolného podporovaného formátu v reálném čase, což klientům umožňuje vyžádat si bitovou rychlost a kodek, které vyhovují jejich připojení.
Podpora scrobblingu
Automaticky scrobbluje přehrání na Last.fm a ListenBrainz, aby vaše historie poslechu zůstala přesná napříč všemi klienty.
Správa podcastů
Přihlaste se k odběru podcastových kanálů a spravujte stahování epizod přímo ze serveru, a veškerý zvuk tak budete mít na jednom místě.
Víceuživatelský přístup
Vytvořte samostatné účty s individuálními profily pro překódování a s kontrolou přístupu pro sdílení v domácnosti nebo v týmu.
Proč provozovat Gonic u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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