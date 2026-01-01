Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Vyberte si VPS balíček pro Planka
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Planka vytvořit
Planka je bezplatná open-source aplikace pro Kanban nástěnky, vytvořená pro pracovní skupiny, které potřebují jednoduchou, self-hosted alternativu k Trello. Díky aktualizacím v reálném čase, správě karet pomocí drag-and-drop a čistému rozhraní pomáhá Planka týmům organizovat projekty, sledovat úkoly a spolupracovat, aniž by se musely spoléhat na proprietární SaaS platformy nebo platit předplatné za každého uživatele.
Self-hosting Planky na vašem vlastním VPS udržuje všechna projektová data, přílohy a týmovou komunikaci pod vaší kontrolou. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat a integraci Traefiku pro bezpečný přístup přes HTTPS. Administrátorský účet je automaticky vytvořen při prvním spuštění s přihlašovacími údaji, které nakonfigurujete během nasazení.
Hlavní funkce Planka
Kanbanové nástěnky v reálném čase
Změny se okamžitě zobrazují všem členům týmu díky živým aktualizacím poháněným připojením WebSocket.
Drag-and-drop cards
Přesouvejte úkoly mezi seznamy a měňte pořadí priorit pomocí intuitivního přetahování.
File attachments
Připojte soubory a obrázky přímo ke kartám pro uspořádání projektových podkladů společně s úkoly.
Komentáře k úkolu
Diskutujte úkoly s členy týmu prostřednictvím komentářů ke kartám s oznámeními v reálném čase.
Labels and due dates
Kategorizujte karty barevnými štítky a nastavte termíny splnění pro sledování uzávěrek napříč projekty.
Víceprojektové nástěnky
Organizujte práci napříč několika projekty s oddělenými nástěnkami, každá s vlastními seznamy a členy.
Proč provozovat Planka u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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