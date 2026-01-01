Nasaďte MetaTrader 5 s instalací jedním kliknutím.
Spusťte MetaTrader 5 v prohlížeči prostřednictvím KasmVNC pro nepřetržité obchodování na forexu a s CFD bez vyhrazeného počítače se systémem Windows.
Vyberte si VPS balíček pro MetaTrader 5
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem MetaTrader 5 vytvořit
MetaTrader 5 je nejoblíbenější obchodní platforma pro retailové klienty na světě pro forex, akcie, futures, CFD a kryptoměny – používaná miliony obchodníků a podporovaná stovkami brokerů po celém světě. Tato šablona spouští plnou Windows verzi MetaTraderu 5 uvnitř kontejneru Wine-on-Linux, zpřístupněného přes KasmVNC, takže k němu můžete přistupovat z libovolného prohlížeče, aniž byste si lokálně instalovali desktopového klienta.
Vlastní hostování MT5 na vašem VPS poskytuje obchodníkům 24/7 online obchodní terminál, který spouští expertní poradce (EA) a předplatné pro kopírování obchodů, aniž byste museli mít zapnutý stolní počítač. Frontend KasmVNC založený na prohlížeči vám umožňuje přihlásit se odkudkoli – z počítače, tabletu nebo telefonu – aniž byste museli instalovat proprietární klient MT5 na každé zařízení.
Hlavní funkce MetaTrader 5
Nepřetržití EAs
Spouštějte Expertní poradce a předplatné pro kopírování obchodů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž byste museli mít zapnutý stolní počítač – váš VPS automaticky zpracuje noční a víkendové tržní události.
Přístup prohlížeče
Připojte se k vašemu MT5 terminálu z jakéhokoli zařízení s moderním prohlížečem prostřednictvím KasmVNC – stolní počítač, tablet nebo telefon – bez nutnosti instalace Windows.
Připojte jakéhokoli brokera
Použijte libovolného brokera MetaTrader 5 – stovky podporují MT5, včetně IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM a mnoha dalších po celém světě.
Grafy a indikátory
Kompletní grafy MT5 s technickými indikátory, hloubkou trhu, analýzou více časových rámců a skripty vlastních indikátorů prostřednictvím MQL5.
Algoritmické obchodování
MQL5 IDE v terminálu pro psaní Expert Advisors, vlastních indikátorů a skriptů – plus volitelná integrace Python RPyC pro externí automatizaci.
Trvalá konfigurace
Váš profil terminálu, šablony, EA, indikátory a přihlašovací údaje k účtu přetrvávají i po restartu kontejneru prostřednictvím vyhrazeného konfiguračního svazku.
Proč provozovat MetaTrader 5 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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