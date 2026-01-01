Implementujte Khoj jednoklikovou instalací.
Open-source AI asistent, který komunikuje s vašimi dokumenty, vyhledává na webu a spouští kód pomocí vámi zvoleného AI modelu.
Vyberte si VPS balíček pro Khoj
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Khoj vytvořit
Khoj je bezplatný, open-source AI osobní asistent, který se připojuje k vašim dokumentům, poznámkám a souborům a umožňuje vám klást otázky o nich v přirozeném jazyce. Funguje s jakýmkoli hlavním poskytovatelem AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, nebo lokální instancí Ollama běžící na stejném VPS — a doplňuje své odpovědi o webové vyhledávání v reálném čase přes SearXNG a izolované spouštění kódu Pythonu přes Terrarium.
Vlastní hostování Khoj znamená, že vaše dokumenty, konverzace a historie dotazů zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře. Vaše soubory nejsou nikdy odesílány nikam jinam než k poskytovateli AI modelu, kterého explicitně nakonfigurujete, což vám dává plnou kontrolu nad tím, jaká data jsou sdílena a s kým.
Hlavní funkce Khoj
Chatujte s dokumenty
Indexujte vaše soubory PDF, poznámky a soubory a ptejte se na ně v přirozeném jazyce – Khoj načítá relevantní kontext a odpovědi pomocí vašeho zvoleného modelu AI.
Integrace webového vyhledávání
Vestavěný SearXNG umožňuje Khoj načítat a shrnovat aktuální informace z webu bez směrování dotazů přes rozhraní API pro vyhledávání třetích stran.
Sandbox pro spouštění kódu
Spouštějte Python kód v izolovaném sandboxu Terrarium, aby Khoj mohl provádět výpočty, analýzu dat a skriptovací úlohy jako součást konverzace.
Jakýkoli poskytovatel modelu AI
Připojte OpenAI, Anthropic, Google Gemini nebo lokální instanci Ollama – měňte poskytovatele, aniž byste změnili způsob, jakým komunikujete s Khoj.
Soukromí v základu
Všechny dokumenty, chaty a vnoření zůstávají na vašem VPS – nic není sdíleno mimo poskytovatele AI modelu, kterého konfigurujete.
Proč provozovat Khoj u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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