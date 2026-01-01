Implementujte InvoiceShelf instalací jedním kliknutím.
Open-source fakturační platforma s vlastním hostingem pro freelancery a malé podniky, dříve známá jako Crater.
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Co všechno můžete s produktem InvoiceShelf vytvořit
InvoiceShelf je self-hosted platforma pro fakturaci a účtování, určená pro freelancery, konzultanty a malé firmy, které potřebují profesionální fakturační řešení bez měsíčních poplatků za SaaS. Pokrývá kompletní fakturační workflow: klienty, položky, faktury, odhady, výdaje a platby — s podporou pro více měn, daňových sazeb a přizpůsobitelných PDF šablon.
Hostování InvoiceShelf na vlastním VPS udržuje vaše finanční data a záznamy klientů soukromé na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Díky integrované platební bráně Stripe a klientskému portálu, kde zákazníci mohou prohlížet a platit faktury online, získáte vyladěné fakturační prostředí bez poplatků za jednotlivé faktury nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce InvoiceShelf
Faktury a cenové nabídky
Vytvářejte profesionální faktury a odhady s přizpůsobitelnými šablonami a automatickým generováním PDF pro každý dokument.
Online platební portál
Klienti mohou prohlížet, stahovat a platit faktury online prostřednictvím samoobslužného portálu s integrací platební brány Stripe.
Sledování výdajů
Zaznamenávejte a kategorizujte firemní výdaje společně s fakturami, abyste měli kompletní finanční přehled na jednom místě.
Podpora více měn
Fakturujte klientům v jejich místní měně s konfigurovatelnými směnnými kurzy a výběrem měny pro každou fakturu.
Správa daní
Definujte více daňových sazeb a aplikujte je na položku nebo na fakturu pro správu DPH, GST a dalších daňových struktur.
Proč provozovat InvoiceShelf u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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