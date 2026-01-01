Nasaďte Polaris jedním kliknutím.
Lehký server pro streamování hudby poháněný Rustem, který zpřístupní vaši osobní sbírku na všech vašich zařízeních.
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Co všechno můžete s produktem Polaris vytvořit
Polaris je open-source server pro streamování hudby napsaný v Rustu, vytvořený tak, aby zpřístupnil osobní hudební knihovnu z jakéhokoli prohlížeče nebo mobilního zařízení s minimálním hardwarem. Jádro Rustu udržuje využití paměti a zatížení CPU dostatečně nízké pro pohodlný běh na základních VPS plánech, zatímco pohodlně indexuje knihovny s desítkami tisíc skladeb napříč formáty FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV a AIFF.
Samohostování Polaris udržuje každé album, rip a stažený soubor z Bandcampu pod vaší kontrolou, bez měsíčního poplatku, bez obměny katalogu a bez prodeje dat o poslechu třetím stranám. První osoba, která otevře webové UI, dokončí krátkého průvodce nastavením, který spáruje cestu ke knihovně s administrátorským účtem, takže počáteční přihlašovací údaje se nikdy neobjeví v protokolech ani v šabloně nasazení.
Hlavní funkce Polaris
Výkon Rustu
Nativní implementace v Rustu udržuje nízkou spotřebu paměti a CPU, takže velká knihovna streamuje plynule i na těch nejmenších plánech VPS.
Podpora bezztrátového formátu
Streamuje FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV a AIFF v původní kvalitě bez nuceného překódování vašich masterů
Průvodce nastavením při prvním spuštění
Úvodní průvodce spáruje vaši hudební složku s administrátorským účtem při prvním spuštění, bez pevně zakódovaných výchozích přihlašovacích údajů v obrazu.
Víceuživatelské seznamy skladeb
Každý člen domácnosti má svůj vlastní účet, playlisty a historii poslechu, aniž by se křížily knihovny na sdíleném serveru.
Subsonic-kompatibilní API
Zpřístupňuje API kompatibilní se Subsonicem, takže se desítky komunitních klientů pro iOS, Android a stolní počítače mohou připojit bez proprietární aplikace.
Administrace v prohlížeči
Celá konfigurace – uživatelé, přípojné body, DDNS, pravidla pro obaly alb – je editovatelná z webového UI bez nutnosti připojení do kontejneru přes shell.
Proč provozovat Polaris u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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