Implementujte Formbricks jedním kliknutím.
Open-source platforma pro vytváření cílených průzkumů prostřednictvím kanálů v aplikacích, odkazů, webových stránek a e-mailů.
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Co všechno můžete s produktem Formbricks vytvořit
Formbricks je open-source platforma pro správu zkušeností, vytvořená jako alternativa s možností vlastního hostování k Qualtrics a SurveyMonkey. Produktové a marketingové týmy ji používají k vytváření průzkumů, které osloví uživatele přesně tam, kde se nacházejí – uvnitř webových aplikací prostřednictvím JavaScript SDK, na samostatných odkazových stránkách, vložené do webových stránek nebo doručované prostřednictvím e-mailových kampaní. Všechny odpovědi proudí do jednotného dashboardu s integrovanou segmentací a filtrováním.
Vlastní hostování Formbricks na vašem VPS vám dává plné vlastnictví každé odpovědi z průzkumu a segmentu publika, aniž by data opustila vaši infrastrukturu. První uživatel, který se zaregistruje po nasazení, se stane administrátorem, bez výchozích přihlašovacích údajů k distribuci. PostgreSQL a Valkey jsou předkonfigurovány a připraveny k použití od prvního spuštění.
Hlavní funkce Formbricks
Vícekanálová distribuce
Oslovte respondenty v aplikaci prostřednictvím JavaScript SDK, na stránkách se sdílenými odkazy, vložené do webových stránek nebo e-mailem — vše spravováno z jednoho panelu.
Cílení na cílovou skupinu pomocí SDK
Zobrazujte průzkumy konkrétním segmentům uživatelů na základě atributů, vlastních událostí nebo minulých akcí sledovaných prostřednictvím Formbricks SDK.
Editor s logickým větvením
Vytvářejte vícekrokové průzkumy s podmíněnou logikou, pravidly přeskočení a různorodými typy vstupů prostřednictvím vizuálního editoru bez kódu.
Automatické směrování odpovědí
Automaticky odesílejte odpovědi do Slacku, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapieru nebo n8n, jakmile dorazí podání.
Analytika odeslání
Zobrazte míry dokončení, souhrny odpovědí a jednotlivé příspěvky přímo v řídicím panelu bez exportu dat.
Vícejazyčné průzkumy
Nasaďte průzkumy ve více jazycích současně z jediné konfigurace průzkumu k oslovení globálního publika.
Proč provozovat Formbricks u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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