Implementujte RAGflow s instalací jedním kliknutím.
Produkční RAG systém s hloubkovou analýzou dokumentů, vyhledáváním z grafu znalostí a podporou více LLM.
Vyberte si VPS balíček pro RAGflow
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RAGflow vytvořit
RAGflow je produkční engine pro generování s rozšířeným vyhledáváním, postavený na hloubkovém porozumění dokumentům. Na rozdíl od základních implementací RAG, které zpracovávají dokumenty jako prostý text, RAGflow provádí parsování PDF, tabulek, prezentací a obrázků s ohledem na rozvržení, aby zachoval význam tabulek, obrázků a strukturovaného obsahu před indexováním.
Vlastní hostování RAGflow na vašem vlastním VPS udržuje vaše dokumenty soukromé a dává vám plnou kontrolu nad poskytovateli LLM, strategiemi rozdělování na bloky a vyhledávacími pipeline. Vestavěný graf znalostí a backendy GraphRAG odemknou mezidokumentové uvažování, které ploché vektorové vyhledávání nemůže překonat.
Hlavní funkce RAGflow
Hloubkové parsování dokumentů
Extrakce s porozuměním rozvržení zpracovává soubory PDF, dokumenty Word, tabulky a naskenované obrázky – zachovává tabulky, obrázky a strukturu, které analyzátory prostého textu ničí.
Získávání ze znalostního grafu
Vestavěný GraphRAG a indexování grafu znalostí umožňují uvažování napříč dokumenty a dotazy na vztahy nad rámec toho, co podporuje ploché vektorové vyhledávání.
Multi-LLM podpora
Připojte se k OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google a více než 20 dalším poskytovatelům, aniž byste museli znovu indexovat své dokumenty.
Flexibilní strategie dělení
Vyberte si z režimů segmentace: Obecný, Otázky a odpovědi, Manuální, Tabulkový a Papírový, aby odpovídaly struktuře každého typu dokumentu pro optimální přesnost vyhledávání.
Víceuživatelské řízení přístupu
Oprávnění na základě rolí umožňují týmům sdílet znalostní báze a zároveň omezují přístup k citlivým sbírkám dokumentů pouze pro autorizované uživatele.
REST API a SDK
Plné REST API a oficiální Python SDK vám umožňují integrovat RAGflow do vašich vlastních aplikací a automatizovat pipeline pro příjem dokumentů.
Proč provozovat RAGflow u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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