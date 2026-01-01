Implementujte Shlink jedním kliknutím.
Vlastní zkracovač URL s brandovanými krátkými odkazy, analýzou kliknutí, QR kódy a plnohodnotným REST API.
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Co všechno můžete s produktem Shlink vytvořit
Shlink je robustní open-source zkracovač adres, se kterým získáte absolutní kontrolu nad svou odkazovou infrastrukturou. Na rozdíl od komerčních služeb, které vnucují branding, cenové úrovně nebo požadavky na sdílení dat, vám Shlink umožňuje vytvářet brandované krátké odkazy na vlastní doméně s nulovou závislostí na třetích stranách.
Vlastní hosting Shlinku na vašem VPS znamená, že vaše data o proklikech, analytika a konfigurace odkazů zůstávají zcela pod vaší kontrolou. S více než 4 600 hvězdičkami na GitHubu je Shlink ověřený, aktivně udržovaný projekt, kterému důvěřují firmy, tvůrci obsahu a vývojáři, kteří potřebují spolehlivé zkracování URL bez závislosti na konkrétním dodavateli.
Hlavní funkce Shlink
Značkové krátké odkazy
Vytvořte krátké odkazy na své vlastní doméně a udržujte svou značku konzistentní napříč veškerým sdíleným obsahem.
Analytika kliknutí
Sledujte podrobné statistiky kliknutí včetně geografické polohy, typu zařízení a dat o odkazujícím zdroji pro každý zkrácený odkaz.
Generování QR kódu
Automaticky generujte QR kódy pro jakýkoli zkrácený odkaz, připraveny pro tiskové materiály, prezentace a offline kampaně.
Přístup k REST API
Programově vytvářejte a spravujte odkazy prostřednictvím plnohodnotného REST API, což umožňuje integraci s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy.
Vypršení platnosti odkazu a zabezpečení
Nastavte data vypršení platnosti a chraňte citlivé odkazy heslem, abyste mohli kontrolovat přístup a zajistit časově omezené sdílení.
Proč provozovat Shlink u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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