Implementujte openrouteservice jedním kliknutím.
Samohostitelný směrovací engine postavený na datech OpenStreetMap s API pro směrování, izochrony a matice pro auta, kola a chodce.
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Co všechno můžete s produktem openrouteservice vytvořit
openrouteservice je open-source směrovací systém vyvinutý společností HeiGIT, který převádí data OpenStreetMap na směry připravené k produkci, matice času a vzdálenosti a polygony dosažitelnosti izochron. Na rozdíl od komerčních mapových API poskytuje vývojářům bezplatný, plně transparentní směrovací back-end s profily vyladěnými pro automobily, těžká nákladní vozidla, jízdní kola, chodce a invalidní vozíky.
Vlastní hostování openrouteservice na vašem vlastním VPS odstraňuje ceny za požadavek, omezení rychlosti a sdílení dat s třetími stranami. Vy kontrolujete, které regiony a profily jsou načteny, uchováváte soukromí souřadnic zákazníků a můžete rozšířit systém o vlastní extrakty OSM, omezení a výšková data přizpůsobená vaší aplikaci.
Hlavní funkce openrouteservice
API pro trasy
Vypočítejte bod-bod a trasy s více zastávkami s podrobnými pokyny k odbočení, geometrií a výškovými daty napříč několika dopravními profily.
Isochronní dosažitelnost
Generujte časové nebo vzdálenostní polygony, které přesně ukazují, jak daleko může uživatel cestovat z libovolného výchozího bodu v rámci daného rozpočtu.
Maticové výpočty
Umožňuje výpočet dob jízdy a vzdáleností mezi mnoha body v rámci jediného požadavku, ideální pro logistiku, expedici a optimalizaci doručovacích zón.
Více přepravních profilů
Dodává se s vyladěnými profily pro automobily, nákladní vozidla, jízdní kola, chodce a vozíčkáře, které respektují přístupová pravidla a omezení OSM.
Na bázi OpenStreetMap
Načtěte jakýkoli extrakt OSM PBF z Geofabriku nebo z vlastního zdroje k poskytování plně soběstačného směrování pro oblasti, které skutečně potřebujete.
OpenAPI a Swagger UI
REST API kompatibilní se standardy s vestavěnou dokumentací Swagger usnadňuje integraci směrování do webových, mobilních a backendových aplikací.
Proč provozovat openrouteservice u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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