Nainstalujte WhoDB jedním kliknutím.
Lehký webový průzkumník databází pro Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis a další.
Vyberte si VPS balíček pro WhoDB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WhoDB vytvořit
WhoDB je rychlý, lehký nástroj pro správu databází, který vám umožňuje prozkoumávat a dotazovat se na více databázových systémů prostřednictvím jediného webového rozhraní. Podporuje PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch a ClickHouse, což z něj činí všestrannou volbu pro vývojáře a administrátory, kteří pracují s různorodými datovými zásobníky.
WhoDB se zaměřuje na jednoduchost a rychlost: připojte se k databázím přímo z uživatelského rozhraní, spouštějte dotazy, procházejte tabulky a kontrolujte data – není vyžadována žádná složitá konfigurace ani nafouklý klientský software. Volitelně integrujte modely umělé inteligence, jako jsou OpenAI nebo Ollama, pro generování dotazů z přirozeného jazyka přímo v rozhraní.
Hlavní funkce WhoDB
Podpora více databází
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch a ClickHouse z jednoho jednotného rozhraní.
AI-asistované dotazy
Použijte OpenAI, Anthropic nebo lokální model Ollama k generování SQL a NoSQL dotazů z výzev v přirozeném jazyce přímo v editoru.
Procházení a úpravy tabulek
Procházejte, filtrujte, stránkujte a upravujte řádky napříč tabulkami a kolekcemi, díky čemuž je rutinní kontrola a opravy dat rychlé a intuitivní.
Odlehčené nasazení
Dodává se jako jediný Docker kontejner bez externích závislostí, takže se spustí během několika sekund a přidává minimální režii k vašemu VPS.
Proč provozovat WhoDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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