Implementujte nové API jedním kliknutím.
Jednotná brána LLM pro správu více poskytovatelů AI se sledováním využití, řízením přístupu a vyrovnáváním zátěže.
Vyberte si VPS balíček pro New API
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem New API vytvořit
Nové API je open-source LLM brána, která poskytuje jednotný přístupový bod pro OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a desítky dalších poskytovatelů AI. Centralizuje správu API klíčů, vynucuje kvóty využití, sleduje náklady na uživatele nebo tým a umožňuje přepnutí při selhání a vyrovnávání zátěže napříč poskytovateli — vše prostřednictvím webového panelu.
Vlastní hostování Nového API na vašem VPS udržuje citlivé přihlašovací údaje AI a data o využití pod vaší kontrolou, odstraňuje poplatky za bránu za požadavek a poskytuje vám flexibilitu přidávat nebo měnit poskytovatele bez nutnosti měnit kód vaší aplikace.
Hlavní funkce New API
Jednotná poskytovatelská brána
Směrujte požadavky na OpenAI, Claude, Gemini a další LLM přes jediný koncový bod, přepínejte poskytovatele bez změny kódu vaší aplikace.
Sledování využití a kvóty
Monitorujte spotřebu tokenů a náklady na uživatele, tým nebo projekt a nastavte pevné limity, abyste předešli neočekávaným výdajům na AI v rámci vaší organizace.
Vyrovnávání zátěže a převzetí služeb při selhání
Distribuujte požadavky napříč více kanály poskytovatelů a automaticky se přepněte na záložní možnosti, když je poskytovatel nedostupný, maximalizujete tak dobu provozuschopnosti.
Řízení přístupu na bázi tokenů
Vydávejte API tokeny týmům a aplikacím, aniž byste odhalili své skutečné přihlašovací údaje poskytovatele, při zachování centralizovaných a kdykoli odvolatelných tajemství.
Webový ovládací panel
Spravujte kanály, uživatele a kvóty prostřednictvím vestavěného webového rozhraní s protokoly o využití v reálném čase a analýzou spotřeby.
Proč provozovat New API u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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