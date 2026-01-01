Implementujte OctoBot pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source bot pro obchodování s kryptoměnami pro automatizaci strategií AI, grid, DCA a TradingView na více než 15 burzách.
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Co všechno můžete s produktem OctoBot vytvořit
OctoBot je bezplatný, open-source obchodní bot pro kryptoměny, který se připojuje k Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit a více než 15 dalším burzám prostřednictvím jediného webového rozhraní. Podporuje obchodování do mřížky (grid trading), průměrování nákladů (dollar-cost averaging), tvorbu trhu (market making), strategie řízené umělou inteligencí, automatizaci webhooků TradingView a plně skriptovatelný backtestingový engine pro zdokonalování nastavení proti historickým tržním datům.
Vlastní hostování OctoBota na vašem vlastním VPS udržuje každý API klíč, profil a historii obchodů pod vaší přímou kontrolou, bez jakékoli úschovné vrstvy mezi vámi a burzou. Uživatelské rozhraní prohlížeče běží 24 hodin denně na vašem VPS, takže strategie se provádějí i když je váš lokální počítač offline, a systém pluginů tentacles vám umožňuje rozšířit bota o vlastní signály nebo rozhraní, aniž byste se dotkli původního obrazu.
Hlavní funkce OctoBot
Podpora pro 15+ Exchange
Připojte se k Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit a mnoha dalším spotovým a futures burzám z jednoho nasazení.
Více typů strategií
Spouštějte mřížkové obchodování, DCA, tvorbu trhu, arbitráž, AI signály a strategie webhooků TradingView souběžně v nezávislých profilech.
Automatizace TradingView
Dostávejte upozornění z TradingView přímo do OctoBotu ke spouštění obchodů z vašich oblíbených indikátorů Pine Script bez zprostředkujících služeb.
Jádro pro zpětné testování
Přehrávejte strategie na základě historických tržních dat s podrobnými zprávami o výkonu předtím, než budete riskovat kapitál na živé burze.
Systém pluginů Tentacles
Rozšiřte OctoBot o komunitní chapadla pro nové strategie, burzy a rozhraní, nebo si napište své vlastní, aniž byste forkovali projekt.
Upozornění Telegram a web
Sledujte aktivitu portfolia a obchodování z vestavěného webového panelu nebo posílejte živá oznámení do Telegramu pro kontrolu na cestách.
Proč provozovat OctoBot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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