Implementujte OpenVPN Access Server s instalací jedním kliknutím.
Podnikový server SSL VPN s webovou administrační konzolí, samoobslužným klientským portálem a podporou pro všechny hlavní platformy.
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Co všechno můžete s produktem OpenVPN Access Server vytvořit
OpenVPN Access Server je komerční VPN řešení postavené na osvědčeném open-source protokolu OpenVPN. Přidává výkonné webové administrační rozhraní, automatickou konfiguraci klientů a vícefaktorové ověřování, aby nasazení zabezpečené VPN bylo dostupné pro jakoukoli organizaci. Dvě bezplatná souběžná připojení jsou součástí balení, s licencováním dostupným pro větší týmy.
Vlastní hosting Access Serveru na vašem VPS vám poskytuje vyhrazenou statickou IP adresu, plnou kontrolu nad šifrovacími klíči a přístupovými politikami a žádnou sdílenou infrastrukturu s jinými organizacemi. Na rozdíl od hostovaných VPN služeb váš provoz nikdy neprochází přes třetí stranu – což z něj činí správnou volbu pro podniky s přísnými bezpečnostními nebo compliance požadavky.
Hlavní funkce OpenVPN Access Server
Konzole pro správu webu
Konfigurujte uživatele, ověřování, síť a pokročilá nastavení VPN prostřednictvím komplexního webového rozhraní, aniž byste se dotkli příkazového řádku.
Stažení klientů jedním kliknutím
Samoobslužný klientský portál umožňuje uživatelům stáhnout předkonfigurované VPN klienty pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android jediným kliknutím.
Flexibilní autentizace
Podporuje místní účty, LDAP, RADIUS, SAML a PAM, takže se Access Server integruje s vaší stávající infrastrukturou identit bez duplicitní správy uživatelů.
Detailní řízení přístupu
Síťové zásady pro uživatele a skupiny vám umožňují omezit, k jakým zdrojům má každý uživatel přístup, a vynucují přístup s nejmenšími oprávněními napříč vaší sítí.
Rozdělené tunelování
Směrujte pouze vybraný provoz přes VPN, zatímco ostatní provoz necháte používat přímé lokální připojení, čímž vyvážíte bezpečnost s výkonem pro vzdálené pracovníky.
Proč provozovat OpenVPN Access Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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