Nasaďte Bionic GPT s instalací jedním kliknutím.
On-premise alternativa ChatGPT s týmovým chatem, asistenty poháněnými RAG a řízením přístupu na základě rolí pro podniky.
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Co všechno můžete s produktem Bionic GPT vytvořit
Bionic GPT je open-source lokální náhrada za ChatGPT, navržená pro organizace, které potřebují generativní umělou inteligenci a zároveň chtějí zachovat přísnou důvěrnost dat. Postavený na vysoce výkonném jádře Rust kombinuje známé rozhraní ve stylu ChatGPT s podnikovými funkcemi, jako jsou týmové pracovní prostory, řízení přístupu na základě rolí, auditní záznamy a agentní pipeline pro generování s rozšířeným vyhledáváním (RAG) pro jakýkoli formát dokumentů.
Samohosting Bionic GPT na vašem VPS udržuje výzvy, historii chatu, vnoření a nahrané dokumenty uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, bez poplatků za uživatele nebo sdílení dat s třetími stranami. Platforma se připojuje k jakémukoli modelu kompatibilnímu s OpenAI – lokální instance Ollama nebo vzdálení poskytovatelé – a zahrnuje PostgreSQL s pgvector pro sémantické vyhledávání a navíc vyhrazený RAG modul pro příjem dokumentů a generování vnoření.
Hlavní funkce Bionic GPT
Známé prostředí chatu
Vyleštěné rozhraní ve stylu ChatGPT s historií chatu a plnou podporou motivů umožňuje týmům osvojit si nástroj bez přeškolení, zatímco rychlé uživatelské rozhraní (UI) v Rustu zajišťuje svižné interakce.
Agentní RAG asistenti
Vytvářejte asistenty založené na vašich vlastních dokumentech – PDF, HTML, CSV, PPTX a dalších – s bezkódovým chunkingem, embeddings a systémovými výzvami konfigurovanými prostřednictvím webového uživatelského rozhraní.
Týmy a RBAC
Organizujte uživatele do izolovaných týmových pracovních prostorů, spravujte přístup k funkcím prostřednictvím rolí z vašeho SSO a vynucujte limity využití tokenů pro jednotlivé role, abyste spravedlivě sdíleli kapacitu modelu.
Přineste jakýkoli LLM
Připojte se k lokálním modelům prostřednictvím Ollamy nebo vzdálených poskytovatelů pomocí API kompatibilních s OpenAI a umožněte uživatelům přepínat mezi modely, aniž by opustili konverzaci.
Design s důrazem na soukromí
Dokumenty, embeddingy a historie chatu zůstávají uvnitř vašeho VPS, se zabezpečením na úrovni řádků Postgres a minimálními kontejnery vytvořenými od základu, poskytujícími hloubkovou obranu.
Proč provozovat Bionic GPT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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