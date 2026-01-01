Nasaďte PigeonPod s instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaný generátor podcastových kanálů, který převádí kanály YouTube a Bilibili na odebíratelné RSS kanály pro jakoukoli podcastovou aplikaci.
Vyberte si VPS balíček pro PigeonPod
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PigeonPod vytvořit
PigeonPod je self-hostovaný generátor podcastových RSS kanálů, který převádí kanály YouTube, seznamy skladeb, videa a obsah z Bilibili na standardní RSS kanály pro podcasty. Přihlaste se k odběru libovolného kanálu YouTube v PigeonPodu a ten automaticky stahuje nové epizody jako zvuk nebo video, generuje RSS kanál chráněný heslem, ke kterému se může přímo přihlásit jakýkoli podcastový klient – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.
Na rozdíl od rozšíření prohlížeče nebo ručních řešení, PigeonPod zpracovává celou pipeline na vašem vlastním serveru: přihlašování k odběru, stahování přes yt-dlp, překódování přes ffmpeg, generování kanálů a obsluhu RSS. Všechny potřebné nástroje jsou součástí obrazu Docker – nic dalšího není třeba instalovat ani konfigurovat.
Hlavní funkce PigeonPod
Import z YouTube a Bilibili
Přihlaste se k odběru kanálů YouTube, playlistů a jednotlivých videí, nebo kanálů a playlistů Bilibili — PigeonPod sleduje nové nahrávky a automaticky je synchronizuje.
Standardní výstup RSS kanálu
Vytváří heslem chráněné RSS kanály, které si může předplatit jakákoli podcastová aplikace, čímž začlení vaše odběry z YouTube do vašeho běžného pracovního postupu pro poslech podcastů.
Kontrola kvality zvuku a videa
Nastavte výstupní formát, datový tok a kvalitu pro každý kanál, abyste získali kompaktní soubory pouze se zvukem k poslechu nebo celé video ke sledování – bez opětovného stahování.
Filtry a limity epizod
Nastavte filtry klíčových slov, prahové hodnoty délky a limity počtu epizod pro každý kanál, aby se odběry zaměřily na obsah, který skutečně chcete.
S3 a lokální úložiště
Ukládejte stažené epizody na svazek VPS nebo je směrujte na jakoukoli službu kompatibilní s S3 – MinIO, Cloudflare R2 nebo AWS S3 – pro větší knihovny.
Proč provozovat PigeonPod u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.