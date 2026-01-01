Nasazení Piwigo jedním kliknutím.
Vyspělá open-source platforma pro fotogalerie se stovkami pluginů, podrobným ovládáním sdílení a pracovními postupy hromadného importu pro seriózní archivy.
Vyberte si VPS balíček pro Piwigo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Piwigo vytvořit
Piwigo je jednou z nejdéle fungujících open-source aplikací pro fotogalerie, vytvořenou speciálně pro správu velkých sbírek fotografií. Na rozdíl od odlehčených skriptů galerií Piwigo zvládá archivy stovek tisíc fotografií s indexováním EXIF/IPTC, víceúrovňovými hierarchiemi alb, konfigurovatelnými velikostmi náhledů, granulárními oprávněními pro jednotlivá alba a ekosystémem pluginů s více než 200 komunitními rozšířeními pokrývajícími vše od rozpoznávání obličejů po vlastní motivy.
Vlastní hostování Piwigo na vašem VPS udržuje originály v plném rozlišení, data o poloze a statistiky zobrazení na infrastruktuře, kterou ovládáte, namísto předání SaaS pro fotografie. PHP a MySQL stack je velmi stabilní, běží na minimálních zdrojích a vytváří galerie, které jsou online již dvě desetiletí – což z Piwigo činí oblíbenou volbu pro kluby, muzea, fotografy a rodiny, které chtějí, aby jejich fotoarchiv přežil jakéhokoli konkrétního poskytovatele cloudu.
Hlavní funkce Piwigo
Masivní škálování knihovny
Navrženo od prvního dne pro zpracování archivů stovek tisíc fotografií s rychlým procházením, vyhledáváním a stránkováním – nejen pro galerie v měřítku hobby.
Víceúrovňová alba
Uspořádejte fotografie do vnořených alb a virtuálních alb (jedna fotografie se může objevit na mnoha místech) s oprávněními pro jednotlivá alba pro detailní sdílení.
Indexování EXIF a IPTC
Automatická extrakce metadat fotoaparátu, objektivu a IPTC umožňuje vyhledávat fotografie podle těla fotoaparátu, ohniskové vzdálenosti, umístění nebo jakékoli vlastní značky.
200+ pluginů
Katalog rozšíření aktivní komunity zahrnuje rozpoznávání obličeje, vodoznaky, motivy prezentací, mobilní nahrávače, sdílení na sociálních sítích a další.
Podrobné sdílení
Veřejný, soukromý, heslem chráněný a pro skupiny omezený přístup k albům s oprávněními ke stažení jednotlivých fotografií a odstraněním dat EXIF pro sdílená alba.
Nástroje hromadného importu
Pracovní postupy synchronizace na straně serveru a FTP/SFTP usnadňují nahrávání tisíců fotografií najednou namísto klikání na jednotlivá nahrávání.
Proč provozovat Piwigo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.