Implementujte Hollama jedním kliknutím.
Minimální webové rozhraní pro chatování s modely Ollama a OpenAI, které ukládá každou konverzaci ve vašem prohlížeči.
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Co všechno můžete s produktem Hollama vytvořit
Hollama je specializovaný chatovací klient pro velké jazykové modely, který se připojuje přímo z vašeho prohlížeče k jednomu nebo více serverům Ollama, koncovým bodům kompatibilním s OpenAI, nebo k obojímu současně. Neexistuje žádná centrální databáze, žádný účetní systém a žádná telemetrie — relace, výzvy, nastavení a klíče API jsou všechny uloženy v lokálním úložišti prohlížeče a nikdy se nedotknou serveru hostujícího uživatelské rozhraní.
Vlastní hostování Hollamy na VPS poskytuje malému týmu jedinou, vždy dostupnou URL adresu pro komunikaci s privátními modely Ollama nebo sdílenými klíči OpenAI, s čistým rozhraním ve stylu editoru navrženým pro dlouhé výzvy, modely uvažování a konverzace s velkým množstvím kódu.
Hlavní funkce Hollama
Ollama a OpenAI
Připojte se k místním serverům Ollama, OpenAI nebo jakémukoli koncovému bodu kompatibilnímu s OpenAI a přepínejte mezi nimi v rámci jedné relace.
Víceserverová podpora
Zaregistrujte několik serverů Ollama a OpenAI najednou a směrujte každou relaci na jiný backend bez překonfigurování aplikace.
Lokální úložiště prohlížeče
Každá relace, prompt, nastavení a API klíč jsou uloženy v lokálním úložišti prohlížeče, takže chaty nikdy nesídlí na VPS ani na serveru třetí strany.
Redakční výzvy
Velká vstupní pole s funkcemi editoru kódu, renderováním Markdownu, zvýrazňováním syntaxe a matematickou notací KaTeX, určená pro technickou práci.
Odůvodnění a vize
Prvotřídní podpora pro modely uvažování a vizuální modely se vstupem obrázků, ideální pro novější verze Ollama a OpenAI.
Import a export
Zálohujte nebo přesouvejte relace mezi zařízeními pomocí vestavěného nástroje pro import a export, aby vás úložiště prohlížeče nikdy neomezovalo.
Proč provozovat Hollama u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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