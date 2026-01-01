Implementujte JupyterLab jedním kliknutím.
Webové IDE nové generace pro interaktivní notebooky, terminály a editory kódu v jednotném prostředí pro datovou vědu.
Vyberte si VPS balíček pro JupyterLab
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem JupyterLab vytvořit
JupyterLab je moderním nástupcem Jupyter Notebooku, který nabízí flexibilní vícepanelové rozhraní, jež kombinuje interaktivní zápisníky, terminál, editor kódu, prohlížeč souborů a prohlížeče výstupů v jednom pracovním prostředí v prohlížeči. Podporuje více než 40 jazykových jader a integruje se s Gitem, databázemi a cloudovým úložištěm prostřednictvím bohatého ekosystému rozšíření.
Provozování JupyterLabu na VPS poskytuje datovým vědcům a výzkumníkům vyhrazené výpočetní zdroje bez omezení doby běhu, bez limitů paměti a bez resetování relací. Vaše nainstalované balíčky, nakonfigurovaná prostředí a uložené datové sady přetrvávají mezi relacemi, čímž se eliminuje neustálý cyklus přeinstalací, běžný u cloudových zápisníkových služeb.
Hlavní funkce JupyterLab
Jednotný pracovní prostor
Pracujte s poznámkovými bloky, terminály, textovými editory a prohlížeči souborů současně v uspořádatelném vícepanelovém rozhraní – bez přepínání kontextu mezi nástroji.
Vícejazyčná jádra
Spouštějte Python, R, Julia a více než 40 dalších jazykových jader a přepínejte mezi nimi v rámci jedné relace, abyste pro každý úkol mohli použít ten nejlepší nástroj.
Vestavěný terminál
Nainstalujte balíčky pomocí pip nebo conda, spravujte Git repozitáře a spouštějte systémové příkazy přímo z prohlížeče bez samostatného SSH klienta.
Spolupráce v reálném čase
Sdílejte relace notebooků se spolupracovníky pro současné úpravy, umožňující živou párovou analýzu a společný vývoj modelů.
Ekosystém rozšíření
Rozšiřte JupyterLab o integraci Git, databázové konektory, inspektory proměnných a vizualizační nástroje prostřednictvím rostoucí knihovny komunitních rozšíření.
Proč provozovat JupyterLab u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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