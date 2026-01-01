Implementujte Tracearr jedním kliknutím.
Jednotný panel pro monitorování streamů pro Plex, Jellyfin a Emby s analýzou v reálném čase a detekcí sdílení účtů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tracearr vytvořit
Tracearr je open-source monitorovací platforma, která spojuje Plex, Jellyfin a Emby na jeden dashboard. Sledujte aktivní streamy v reálném čase, prohlížejte si kompletní historii relací s geolokačními daty a ponořte se do analýzy knihovny — to vše bez žonglování s více nástroji.
Na rozdíl od Tautulli nebo Jellystat funguje Tracearr napříč všemi třemi hlavními mediálními servery současně. Jeho vestavěný modul pro detekci sdílení používá šest typů pravidel — včetně nemožného cestování a rychlosti zařízení — k automatickému označení podezřelé aktivity účtu, čímž chrání váš server před zneužitím.
Hlavní funkce Tracearr
Víceserverový řídicí panel
Připojte Plex, Jellyfin a Emby k jednomu rozhraní a monitorujte všechny servery z jednoho místa.
Detekce sdílení
Šest typů pravidel – včetně nemožného cestování a limitů souběžných streamů – automaticky označuje a hodnotí podezřelou aktivitu účtu.
Analýza streamů
Podívejte se, kdo co sledoval, kdy a na jakém zařízení, s rozpisem kodeků, poměry překódování a využitím šířky pásma na relaci.
Knihovní přehledy
Vyhrazené stránky pro kvalitní distribuci, návratnost investic z úložiště (ROI), detekci duplicit a metriky zapojení napříč celou vaší sbírkou médií.
Okamžitá upozornění
Discord webhooks a vlastní oznámení se spustí okamžitě, když se aktivují pravidla sdílení nebo klesne skóre důvěry uživatele.
Import dat
Migrujte stávající historii sledování z Tautulli nebo Jellystatu, abyste začali s plným kontextem, nikoli s prázdnou tabulkou.
Proč provozovat Tracearr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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