Implementujte Songloft jedním kliknutím.
Vlastně hostovaný osobní hudební server s API kompatibilním se Subsonicem, sandboxem pro JS pluginy a vestavěným webovým přehrávačem.
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Co všechno můžete s produktem Songloft vytvořit
Songloft je lehký osobní hudební server napsaný v Go, který skenuje vaši lokální knihovnu, extrahuje obaly alb a metadata ze souborů MP3, FLAC, WAV, APE, OGG a M4A a streamuje vše prostřednictvím vestavěného webového rozhraní nebo jakéhokoli klienta kompatibilního se Subsonicem. Sandbox pluginů QuickJS rozšiřuje server o vlastní zvukové zdroje, poskytovatele metadat a ovládání zařízení bez nutnosti rekompilace binárního souboru.
Vlastní hostování Songloftu udržuje vaši hudební sbírku, historii poslechu a relace ověřené pomocí JWT zcela na vašem VPS – bez telemetrie, bez analýz třetích stran a bez rotujícího komerčního katalogu, který by rozhodoval o tom, co zůstane dostupné. Binární soubor bez CGO běží pohodlně na hardwaru s nízkou spotřebou a přitom zvládá transkódování za běhu a relace pro více zařízení.
Hlavní funkce Songloft
Podpora Subsonic API
Připojte libovolného mobilního nebo desktopového klienta kompatibilního se Subsonicem a streamujte svou knihovnu, aniž byste byli uzamčeni v jediné oficiální aplikaci.
Sandbox JS pluginu
Pluginy založené na QuickJS s modelem oprávnění a funkcí hot reload vám umožňují přidávat vlastní zdroje zvuku, poskytovatele metadat a integrace zařízení.
Skenování místní knihovny
Automatické skenování složek extrahuje značky a obaly alb ze souborů MP3, FLAC, WAV, APE, OGG a M4A, takže vaše knihovna zůstane aktuální, když přidáváte skladby.
Integrovaný webový přehrávač
Kompletní webové rozhraní je dodáváno s celým obrazem, což vám poskytuje přehrávač založený na prohlížeči ihned po vybalení, bez nutnosti nasazení samostatného klienta.
JWT autentizace
Dvou-tokenová JWT autentizace s oddělenými přístupovými a obnovovacími tokeny podporuje relace pro více zařízení a zrušení pro každé zařízení.
REST API se Swaggerem
Dokumentované REST API s vestavěným Swagger UI usnadňuje integraci Songloftu s vlastními klienty, automatizacemi a dashboardy.
Proč provozovat Songloft u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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