Implementujte FreeCAD jedním kliknutím.
Bezplatný parametrický 3D CAD modelář dostupný z jakéhokoli prohlížeče prostřednictvím KasmVNC, bez nutnosti lokální instalace.
Vyberte si VPS balíček pro FreeCAD
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FreeCAD vytvořit
FreeCAD představuje bezplatný open-source parametrický 3D CAD modelář, který po celém světě využívají inženýři, produktoví designéři a architekti. Na rozdíl od polygonálních nástrojů pracuje FreeCAD s přesnou geometrií založenou na vazbách, takže každý rozměr lze kdykoli upravit, aniž by bylo nutné model stavět znovu od začátku. Tato šablona spouští FreeCAD v desktopovém prostředí dostupném v prohlížeči přes KasmVNC, čímž promění jakékoli zařízení s připojením k internetu ve výkonnou CAD pracovní stanici.
Vlastní hostování FreeCADu na vašem VPS znamená, že vaše inženýrské prostředí – včetně vlastních maker, knihoven dílů a projektových souborů – je vždy dostupné z jakéhokoli zařízení, aniž byste museli spravovat instalace softwaru na více počítačích. Trvalé úložiště svazků uchovává veškerou vaši práci nedotčenou i po aktualizacích kontejnerů a restartování.
Hlavní funkce FreeCAD
Přístup v prohlížeči
Plnohodnotný desktop FreeCAD dodávaný přes KasmVNC, přístupný z jakéhokoli moderního prohlížeče bez nutnosti cokoli instalovat lokálně.
Parametrické modelování
Vazbový skicář a pracovní plocha Návrh dílů vám umožňují kdykoli upravit jakýkoli rozměr bez přestavby modelu.
Vícepracovní prostředí
Specializovaná pracovní prostředí pro objemové modelování, sestavy, technické výkresy, FEM analýzu a další v jediné aplikaci.
Podpora standardního formátu
Import a export souborů STEP, IGES, STL, DXF a SVG pro kompatibilitu s jinými CAD nástroji a výrobními postupy.
Python skriptování
Automatizujte opakující se úkoly, vytvářejte vlastní makra a vytvářejte nová pracovní prostředí pomocí vestavěného skriptovacího enginu Python.
Proč provozovat FreeCAD u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem