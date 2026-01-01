Implementujte Photofield jedním kliknutím.
Rychlá fotogalerie s vlastním hostingem, která vykresluje tisíce obrázků v plynulé, přibližitelné časové ose.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Photofield vytvořit
Photofield je open-source jednobinární fotogalerie postavená na jedné posedlosti: rychlosti. Namísto stránkování fotografií do malých náhledů vykresluje tisíce snímků najednou na souvislém přibližovatelném plátně, postupně načítá dlaždice s vyšším rozlišením při posouvání a přibližování. Výsledek se blíží spíše prohlížeči obrázků na ploše než typické webové galerii.
Vlastní hostování Photofieldu na vašem VPS uchovává původní fotografie a jejich metadata EXIF uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, namísto fotografické služby SaaS. Zdrojový adresář je připojen pouze pro čtení, takže galerie nikdy nemůže upravovat ani mazat originály, což z ní činí bezpečný, neinvazivní frontend pro stávající archiv synchronizovaný pomocí rsync, SCP nebo Syncthing.
Hlavní funkce Photofield
Zoomovatelná časová osa
Procházejte a přibližujte desítkami tisíc fotografií na jediném souvislém plátně s využitím streamování dlaždic ve více rozlišeních.
Nasazení jedné binárky
Jeden binární soubor Go zahrnuje uživatelské rozhraní, geolokační databázi a indexovač, takže se kontejner spustí během několika sekund bez externí databázové služby.
Knihovna pouze pro čtení
Adresář s fotografiemi je připojen pouze pro čtení, takže galerie nikdy nemůže upravovat, přejmenovávat ani mazat původní soubory během indexování.
Lokální reverzní geokódování
Přibalená geolokační databáze převádí souřadnice GPS z EXIF dat na názvy míst zcela offline, bez volání API map třetích stran.
Rychlé indexování
Indexer skenuje nové fotografie rychlostí tisíců souborů za sekundu na discích SSD a postupně aktualizuje galerii, aniž by blokoval prohlížení.
Volitelné vyhledávání s AI
Připojte externího hostitele Photofield AI pro povolení sémantického vyhledávání obrázků a detekce obličejů v celé kolekci.
Proč provozovat Photofield u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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