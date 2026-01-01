Nasaďte Weblate jedním kliknutím.
Webová platforma pro správu překladů s těsnou integrací správy verzí pro bezproblémové lokalizační pracovní postupy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Weblate vytvořit
Weblate je výkonná open-source platforma pro správu překladů, která se přímo integruje s Git, GitHub, GitLab a Bitbucket, aby udržovala překlady synchronizované s vaší kódovou základnou. Překladatelé pracují prostřednictvím intuitivního webového rozhraní, zatímco změny jsou automaticky odesílány zpět do vašich repozitářů, čímž se eliminuje ruční výměna souborů a konflikty při slučování.
Díky podpoře více než 50 formátů souborů, vestavěné překladové paměti, návrhům strojového překladu a kontrolám kvality Weblate zefektivňuje každý krok procesu lokalizace. Vlastní hostování na vašem vlastním VPS odstraňuje cenová omezení na uživatele a udržuje proprietární zdrojové řetězce důvěrné.
Hlavní funkce Weblate
Integrace správy verzí
Automaticky synchronizujte překlady s úložišti Git, GitHub, GitLab a Bitbucket bez ruční výměny souborů.
50+ formátů souborů
Podporujeme PO, XLIFF, JSON, zdroje pro Android, řetězce pro iOS, soubory vlastností Java a desítky dalších formátů překladu.
Překladová paměť
Opakovaně použijte dříve přeložené řetězce napříč projekty pro zachování konzistence a urychlení lokalizačních prací.
Strojový překlad
Získejte automatické návrhy překladu z DeepL, Google Translate a LibreTranslate pro urychlení pracovních postupů.
Kontroly kvality
Zachytit chyby zástupných symbolů, problémy s formátováním a nesrovnalosti automaticky, než se překlady dostanou do produkce.
Recenze pracovních postupů
Nastavte schvalovací procesy s oprávněními dle rolí, abyste zajistili kvalitu překladu napříč vaším týmem.
Proč provozovat Weblate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.