Implementujte LakeFS instalací jedním kliknutím.
Open-source správa verzí podobná Gitu pro vaše datové jezero, která přináší větvení a potvrzování změn do objektového úložiště.
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Co všechno můžete s produktem LakeFS vytvořit
LakeFS je open-source platforma pro verzování dat, která aplikuje pracovní postupy ve stylu Gitu na datová jezera. Umožňuje týmům vytvářet větve pro izolované experimentování s daty, provádět reprodukovatelné snímky a atomicky slučovat změny – to vše bez duplikování dat. LakeFS nativně pracuje s AWS S3, Azure Blob Storage a Google Cloud Storage a zároveň zpřístupňuje plně S3-kompatibilní API, takže stávající nástroje nevyžadují žádné úpravy.
Vlastní hostování LakeFS na vašem VPS dává datovým a ML týmům plnou kontrolu nad jejich infrastrukturou pro verzování dat. Ať už potřebujete reprodukovatelné experimenty strojového učení, bezpečná předprodukční prostředí pro ETL pipeline, nebo možnost vrátit zpět chybnou ingestaci dat, LakeFS přináší datovým operacím stejnou jistotu, jakou přináší Git kódu.
Hlavní funkce LakeFS
Větvení dat podobné Gitu
Vytvářejte izolované datové větve pro experimentování nebo staging bez duplikování objektů, s využitím větvení s nulovou kopií podpořeného pouze metadaty.
Reprodukovatelné commity
Ukládejte snímky dat kdykoli, aby bylo možné přesně reprodukovat experimenty strojového učení a běhy pipeline ze známého stavu dat.
Atomická sloučení
Sloučit datové větve zpět do hlavní atomicky, čímž zajistíte, že následní odběratelé dat vždy uvidí konzistentní a kompletní datovou sadu.
S3-kompatibilní API
LakeFS zpřístupňuje plně S3-kompatibilní koncový bod, takže se Spark, Pandas a další nástroje připojí bez jakýchkoli změn kódu.
Vrácení dat
Okamžitě se vraťte k jakémukoli předchozímu commitu, abyste se během několika sekund zotavili z náhodného smazání nebo chybného nahrání dat.
Proč provozovat LakeFS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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