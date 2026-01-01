Implementujte Para jedním kliknutím.
Open-source backendový framework poskytující JSON REST API pro perzistenci objektů, fulltextové vyhledávání a podporu více nájemců.
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Co všechno můžete s produktem Para vytvořit
Para je škálovatelný, open-source backendový framework, který se stará o perzistenci objektů, fulltextové vyhledávání, cachování a autentizaci, aby se vývojáři mohli soustředit na tvorbu své aplikace namísto její infrastruktury. Vše zpřístupňuje prostřednictvím čistého JSON REST API, zabezpečeného JWT tokeny nebo AWS Signature V4, připraveného obsluhovat jakýkoli frontend, mobilní aplikaci nebo službu.
Výchozí nastavení běží zcela soběstačně s vestavěnou databází H2 a vyhledávacím enginem Lucene — není potřeba žádná externí databáze. Vlastní hosting na vašem VPS vám poskytuje soukromé backendové API bez poplatků za jednotlivé požadavky, s plnou kontrolou dat a podporou pluginů, které podle vašich rostoucích potřeb vyměníte za PostgreSQL, MySQL, MongoDB nebo Elasticsearch.
Hlavní funkce Para
Trvalost objektů JSON
Ukládejte, načítávejte a dotazujte se na jakýkoli objekt prostřednictvím čistého REST API, podporovaného zásuvnou databázovou vrstvou s podporou H2, PostgreSQL, MySQL a MongoDB.
Integrované vyhledávání
Fulltextové vyhledávání poháněné Lucene funguje ihned po instalaci bez další konfigurace, což umožňuje okamžité vyhledávání napříč všemi uloženými objekty.
Víceuživatelská architektura
Izolujte data podle aplikace s vestavěnou funkcí multi-tenancy – každá aplikace získá svou vlastní tabulku, vyhledávací index a jmenný prostor mezipaměti.
JWT autentizace
Autentizujte požadavky API pomocí tokenů JWT nebo AWS Signature V4, s vestavěnou správou uživatelů a podporou sociálního přihlášení.
Ekosystém pluginů
Vyměňte výchozí backendy H2 a Lucene za PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB nebo Hazelcast pomocí oficiálních pluginů s rostoucími potřebami.
Proč provozovat Para u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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