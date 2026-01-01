Implementujte Mafl jedním kliknutím.
Minimalistická domovská stránka s vlastním hostingem, která organizuje každou službu, odkaz a ovládací panel, které používáte, za jedinou záložkou.
Vyberte si VPS balíček pro Mafl
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mafl vytvořit
Mafl je open-source domovská stránka vytvořená pro ty, kteří provozují více self-hosted služeb a chtějí jeden rychlý, nerušený výchozí bod. Celé rozvržení je popsáno v jediném konfiguračním souboru YAML, takže dashboard je reprodukovatelný, verzovaný a snadno zálohovatelný spolu se zbytkem vašeho stacku.
Provozování Maflu na vašem vlastním VPS udržuje každou záložku, API klíč a integraci na infrastruktuře, kterou ovládáte. Všechny požadavky třetích stran na widgety služeb jsou proxyovány přes backend Maflu, takže přihlašovací údaje a metadata nikdy neuniknou do prohlížeče ani externím poskytovatelům dashboardů.
Hlavní funkce Mafl
YAML konfigurace
Definujte skupiny, služby, šablony a widgety v jediném souboru config.yml, který můžete verzovat a replikovat napříč prostředími.
Živé widgety služeb
Interaktivní karty zobrazují data v reálném čase, jako je počasí, informace o IP adrese a vlastní integrace, aniž by odhalovaly klíče API prohlížeči.
Vlastní motivy
Přepínejte mezi předinstalovanými šablonami nebo si navrhněte vlastní, aby odpovídaly vaší značce, a sdílejte je s komunitou.
Vícejazyčné uživatelské rozhraní
Dodává se s angličtinou, španělštinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou, čínštinou a dalšími jazyky, které jsou automaticky detekovány z prohlížeče návštěvníka.
Iconify a ikony emoji
Vyberte si z více než 200 000 vektorových ikon Iconify, jakéhokoli emoji, vzdálené URL adresy nebo lokálně uloženého obrázku pro každou dlaždici služby.
Instalovatelná PWA
Přidejte Mafl do svého telefonu nebo na plochu jako progresivní webovou aplikaci pro okamžité spuštění podobné aplikaci.
Proč provozovat Mafl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.