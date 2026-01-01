Implementujte Thruk jedním kliknutím.
Vícebackendové monitorovací webové rozhraní pro Naemon, Nagios, Icinga a Shinken postavené na Livestatus API.
Vyberte si VPS balíček pro Thruk
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Thruk vytvořit
Thruk je na funkce bohaté, nezávislé monitorovací webové rozhraní postavené na API Livestatus. Nahrazuje stárnoucí Nagios CGI rychlým, moderním uživatelským rozhraním (UI) a přidává možnosti, které základní Nagios nikdy nenabízel – stránkované zobrazení milionů služeb, mobilní dashboardy, obchodní procesy, reportování SLA a výkonné REST API.
Vlastní hostování Thruku na vašem vlastním VPS vám umožňuje sjednotit každý backend Naemon, Nagios, Icinga a Shinken pod jedním rozhraním. Tato šablona obsahuje distribuci OMD Labs, takže získáte také jádro Naemon připravené k dotazování, RRD grafy výkonu a kompletní ekosystém doplňků Thruk bez ruční kompilace.
Hlavní funkce Thruk
Vícebackendová podpora
Dotazujte se na instance Naemon, Nagios, Icinga a Shinken současně a prezentujte je jako jedno jednotné zobrazení stavu.
Přibalené jádro Naemon
Dodává se s funkčním backendem Naemon, grafy výkonu RRD a Apache, takže webové UI má živá data od prvního spuštění.
Podnikové procesy
Seskupte stovky nízkoúrovňových kontrol do logických obchodních služeb, které ukazují skutečný dopad namísto pouhého šumu hostitele.
SLA výkaznictví
Generujte zprávy o dostupnosti, výpadcích a SLA v PDF nebo Excelu přímo z webového rozhraní bez externích nástrojů pro vytváření zpráv.
REST API
Automatizujte dashboardy, výpadky a potvrzení prostřednictvím zdokumentovaného REST API, které zrcadlí každou schopnost uživatelského rozhraní.
Uživatelské rozhraní (UI) vhodné i pro mobily
Responzivní ovládací panely a vyhrazené mobilní téma umožňují operátorům třídit incidenty z telefonu nebo tabletu v pohotovosti.
Proč provozovat Thruk u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.