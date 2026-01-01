Implementujte Etherpad jedním kliknutím.
Open-source textový editor pro spolupráci v reálném čase, kde více uživatelů může současně psát a upravovat dokumenty.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Etherpad vytvořit
Etherpad je open-source, webový kolaborativní editor, který umožňuje více uživatelům editovat stejný dokument současně, přičemž se změny okamžitě zobrazují všem účastníkům. Text každého přispěvatele je barevně odlišen, což usnadňuje zjištění, kdo co napsal. Není vyžadována žádná registrace ani instalace softwaru – stačí sdílet odkaz a začít spolupracovat.
Vlastní hostování Etherpadu na vašem VPS zajišťuje, že citlivé dokumenty nikdy neopustí vaši vlastní infrastrukturu. Zahrnutý backend PostgreSQL poskytuje spolehlivou perzistenci a kompletní historii verzí, zatímco rozšiřitelný systém pluginů vám umožňuje přidat podporu obrázků, seznamy úkolů a vlastní integrace přizpůsobené pracovnímu postupu vašeho týmu.
Hlavní funkce Etherpad
Společné úpravy v reálném čase
Změny od každého účastníka se okamžitě zobrazí s barevně odlišeným přiřazením, takže týmy mohou psát společně bez konfliktů při slučování nebo uzamykání.
Úplná historie verzí
Každá revize je uložena s posuvníkem časové osy, který vám umožňuje přetočit a obnovit jakýkoli předchozí stav dokumentu.
Bez registrace
Účastníci se připojují k dokumentům prostřednictvím sdílené URL adresy, aniž by si vytvářeli účty, což usnadňuje jednorázovou spolupráci s externími hosty.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Etherpad o pluginy pro vkládání obrázků, seznamy úkolů, exportní formáty a integrace nástrojů tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vašeho týmu.
Administrační panel
Webové administrační rozhraní umožňuje spravovat pady, monitorovat aktivitu a konfigurovat nastavení serveru bez přímého přístupu k serveru.
Proč provozovat Etherpad u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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