Implementujte Grimmory pomocí instalace jedním kliknutím.
Samoobslužný správce digitální knihovny pro e-knihy, komiksy a audioknihy s automatickými metadaty a vestavěnou čtečkou.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Grimmory vytvořit
Grimmory je komplexní správce sbírky knih s vlastním hostováním, který promění roztroušené digitální soubory v krásně uspořádanou knihovnu. Podporuje e-knihy (EPUB, MOBI, AZW), PDF, komiksy (CBZ, CBR) a audioknihy (M4B, MP3) a automaticky načítá názvy, obálky, popisy a žánry z Google Books, Open Library a Amazonu v okamžiku přidání souborů.
Vlastní hostování na vašem VPS odstraňuje kvóty úložiště, závislost na platformě a monitorování obsahu, které jsou běžné u komerčních služeb pro e-knihy. Celá vaše knihovna – spolu s pokrokem ve čtení, zvýrazněními a víceuživatelskými účty – zůstává na hardwaru, který vlastníte, přístupná z jakéhokoli prohlížeče nebo synchronizovaná s e-čtečkami Kobo přes OPDS.
Hlavní funkce Grimmory
Automatické obohacení metadat
Obálka, údaje o autorovi, popisy a žánry jsou automaticky načteny z Google Books, Open Library a Amazonu při importu knih.
Vestavěná víceformátová čtečka
Čtěte soubory EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ a CBR přímo v prohlížeči s přizpůsobitelnými motivy, velikostmi písma a sledováním pokroku ve čtení.
Kobo a Synchronizace OPDS
Synchronizujte svou knihovnu a pozici čtení s elektronickými čtečkami Kobo a jakoukoli aplikací kompatibilní s OPDS pro bezproblémové offline čtení na vyhrazených zařízeních.
BookDrop Automatický import
Vložte nové soubory do sledované složky a Grimmory je automaticky importuje — není potřeba žádné ruční nahrávání ani zadávání metadat.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte si individuální účty s oddělenou historií čtení a úrovněmi oprávnění, díky čemuž je Grimmory ideální pro rodiny a čtenářské skupiny sdílející jednu knihovnu.
Proč provozovat Grimmory u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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