Nasaďte OwnTracks Recorder pomocí instalace na jedno kliknutí.
Backend s vlastní hostací, který ukládá a vizualizuje údaje o poloze publikované telefonními aplikacemi OwnTracks přes MQTT.
Vyberte si VPS balíček pro OwnTracks Recorder
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OwnTracks Recorder vytvořit
OwnTracks Recorder je oficiální backend pro aplikace OwnTracks pro iOS a Android, který vám nabízí plně self-hostovanou alternativu ke komerčním službám pro sdílení polohy. Recorder se přihlásí k vašemu soukromému MQTT brokeru, přijímá publikace polohy z vašich telefonů a ukládá každý bod jako prosté soubory na disk, aniž by byla vyžadována externí databáze.
Vestavěný HTTP server zpřístupňuje REST API, živý WebSocket stream a předpřipravené pohledy pro poslední polohy, denní trasy a mapy GeoJSON. Tato šablona sdružuje Recorder s brokerem Eclipse Mosquitto, který má ve výchozím nastavení povolenou autentizaci heslem, takže můžete nasměrovat své aplikace OwnTracks na svůj VPS a začít shromažďovat historii polohy, aniž byste kdykoli odesílali svá data o pohybu třetí straně.
Hlavní funkce OwnTracks Recorder
Backend soukromého umístění
Ukládá každou publikovanou pozici z vašich aplikací OwnTracks na vašem vlastním serveru, bez zapojení cloudu třetí strany.
Integrovaný MQTT broker
Přibalené Eclipse Mosquitto s ověřením heslem je připraveno pro telefony k připojení odkudkoli na internetu.
Živá mapa a trasy
Webové UI zobrazuje poslední pozice, denní trasy a živou mapu, která se aktualizuje přes WebSocket, jakmile dorazí nové lokace.
REST a WebSocket API
Získávat uložená místa jako JSON, GeoJSON nebo CSV prostřednictvím dokumentovaného REST API, nebo streamovat aktualizace přes WebSocket.
Úložiště prostých souborů
Žádná SQL databáze k provozování – body jsou zapisovány jako ploché soubory, které je triviální zálohovat, kontrolovat a archivovat.
Lua háčky a ocat
Rozšiřte příjem pomocí Lua hooků a historii dotazů z příkazového řádku s využitím přibalené utility ocat.
Proč provozovat OwnTracks Recorder u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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