Nasazení Dashy jedním kliknutím.
Vysoce přizpůsobitelný self-hosted dashboard pro uspořádání všech svých služeb, záložek a widgetů na jednom místě.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dashy vytvořit
Dashy je osobní dashboard s vlastním hostingem, který vám poskytne krásnou, přizpůsobitelnou domovskou stránku pro všechny vaše služby, aplikace a záložky. Se stovkami vestavěných ikon, rozsáhlým ekosystémem widgetů a vizuálním editorem konfigurace si můžete vytvořit rozhraní na míru, aniž byste museli upravovat soubory YAML. Kontroly stavu v reálném čase nepřetržitě monitorují vaše služby, takže vždy víte, co je v provozu.
Vlastní hosting Dashy na vašem VPS znamená, že váš dashboard je dostupný 24 hodin denně z jakéhokoli zařízení, přičemž všechna konfigurační data jsou pod vaší kontrolou. Nejsou zde žádné poplatky za předplatné, žádná omezení použití a žádný přístup třetích stran k topologii vaší infrastruktury – jen rychlý, soukromý vstupní bod ke všemu, co provozujete.
Hlavní funkce Dashy
Monitorování stavu služeb
Nepřetržitě kontroluje, zda jsou vaše služby online, a zobrazuje živé indikátory stavu, abyste si mohli na první pohled všimnout výpadků.
Vizuální editor konfigurace
Upravte rozložení, sekce a položky dashboardu pomocí klikacího rozhraní, aniž byste se dotkli konfiguračních souborů YAML.
Bohatý ekosystém widgetů
Přidejte předpovědi počasí, RSS kanály, statistiky systému, hodiny a desítky dalších widgetů a přeměňte tak ovládací panel na informační centrum.
Rozsáhlá knihovna ikon
Obsahuje více než 400 předkonfigurovaných ikon služeb a podporuje vlastní ikony, čímž udržuje váš ovládací panel vizuálně konzistentní a snadno ovladatelný
Vícestránková podpora
Uspořádejte služby napříč více stránkami a sekcemi, což usnadňuje praktickou správu velkého počtu aplikací bez zbytečného zahlcení.
Proč provozovat Dashy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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