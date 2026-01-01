Implementujte Prefect pomocí instalace jedním kliknutím.
Moderní platforma pro orchestraci pracovních postupů nativní pro Python pro vytváření, plánování a monitorování datových pipeline a automatizačních úloh.
Vyberte si VPS balíček pro Prefect
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Prefect vytvořit
Prefect vám umožňuje přeměnit jakoukoli funkci Pythonu na naplánovaný, pozorovatelný a automaticky opakovaný pracovní postup pouhým dekorátorem. Na rozdíl od nástrojů pro orchestraci, které jsou náročné na YAML, Prefect udržuje pracovní postupy jako běžný kód Pythonu – testovatelný, verzovaný a nasaditelný jako jakýkoli jiný modul. Zahrnuté uživatelské rozhraní (UI) zobrazuje stav provádění v reálném čase, protokoly a historii na úrovni úloh pro každé spuštění.
Vlastní hostování Prefectu na vašem VPS eliminuje poplatky za cloudové provádění, poskytuje vám neomezené spuštění pracovních postupů za pevnou cenu infrastruktury a udržuje citlivá data pipeline – přihlašovací údaje, výsledky dotazů, protokoly – zcela na vaší vlastní infrastruktuře bez závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Prefect
Nativní pracovní postupy v Pythonu
Ozdobte libovolnou funkci Pythonu pomocí
@flow nebo
@task, abyste získali plánování, opakování, ukládání do mezipaměti a pozorovatelnost — žádný proprietární DSL k učení.
Automatické opakování
Nakonfigurujte exponenciální zpomalení a vlastní logiku opakování pro každý úkol, aby se přechodné chyby v rozhraních API, databázích nebo síťových voláních obnovily bez ručního zásahu.
Monitorování v reálném čase
Vestavěné UI zobrazuje aktuální stav úkolů, protokoly spuštění a historii spuštění, takže vždy víte, co běží, co selhalo a proč.
Flexibilní plánování
Výrazy Cron, intervalové spouštěče a nasazení řízená událostmi vám umožňují spouštět pipeline podle libovolného plánu nebo v reakci na externí události.
Pracovní fondy a pracovníci
Distribuujte provádění toků napříč více pracovními procesy nebo stroji, škálováním výpočetní kapacity nezávisle na orchestračním serveru.
Proč provozovat Prefect u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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