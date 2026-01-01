Implementujte Resilio Sync instalací jedním kliknutím.
Peer-to-peer synchronizace souborů napříč stolními počítači, servery a mobilními zařízeními bez cloudového prostředníka.
Vyberte si VPS balíček pro Resilio Sync
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Resilio Sync vytvořit
Resilio Sync je peer-to-peer služba pro synchronizaci souborů založená na protokolu BitTorrent, původně vydaná jako BitTorrent Sync. Přesouvá soubory přímo mezi vašimi zařízeními přes šifrovaný P2P kanál, aniž by cokoli nahrávala k poskytovateli cloudu — váš VPS, stolní počítače, notebooky a telefony sdílejí složku výměnou kryptografických sdílených klíčů a poté udržují tuto složku synchronizovanou, jak se soubory mění.
Vlastní hostování Resilio Sync na VPS vám poskytuje vždy dostupný synchronizační uzel, který uchovává kanonickou kopii vašich sdílených složek a přijímá příchozí změny z jakéhokoli jiného zařízení ve sdílené složce kdykoli během dne — bez omezení šířky pásma, limitů velikosti souborů nebo opakovaných poplatků komerční cloudové synchronizace.
Hlavní funkce Resilio Sync
Přímá peer-to-peer synchronizace
Šifrovaný přenos souborů mezi vašimi zařízeními přes P2P kanál – vaše data nikdy nejsou uložena na serveru třetí strany.
Žádná omezení velikosti souborů
Synchronizujte libovolně velké soubory a složky bez omezení komerčního cloudu – záleží pouze na vašem úložišti a šířce pásma.
Selektivní synchronizace
Zvolte pro každou složku, která zařízení přijímají celý obsah oproti streamování na vyžádání, aby telefony nemusely zrcadlit celé knihovny.
Sdílejte klíče a odkazy
Režimy sdílení pouze pro čtení, pro čtení a zápis a s jednorázovým odkazem vám umožňují přesně ovládat, co může každý pozvaný uživatel dělat se sdílenou složkou.
Nativní aplikace napříč platformami
Klienti první strany pro Windows, macOS, Linux, iOS, Android a systémy NAS znamenají, že každé zařízení nativně komunikuje stejným protokolem.
Proč provozovat Resilio Sync u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.