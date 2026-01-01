Implementujte Teedy jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu dokumentů s OCR a fulltextovým vyhledáváním pro organizaci skenů, PDF souborů a souborů.
Vyberte si VPS balíček pro Teedy
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Teedy vytvořit
Teedy je open-source systém pro správu dokumentů, který mění hromadu naskenovaných papírů, PDF souborů a digitálních souborů ve strukturovaný, prohledávatelný archiv. Každý nahraný dokument prochází OCR, takže jeho text je plně prohledávatelný, a flexibilní systém štítků, hierarchických kategorií a vlastních metadat udržuje velké sbírky organizované. Čisté responzivní webové rozhraní, víceuživatelské účty s podrobnými oprávněními a kompletní REST API jej činí vhodným jak pro jednotlivce, tak pro malé týmy.
Vlastní hostování Teedy na vašem vlastním VPS udržuje citlivé dokumenty – smlouvy, faktury, daňové záznamy a identifikační doklady – v infrastruktuře, kterou kontrolujete, namísto cloudu třetí strany, přičemž stále poskytuje OCR, fulltextové vyhledávání a verze s historií změn pro audit ihned po instalaci.
Hlavní funkce Teedy
Extrakce textu OCR
Automaticky extrahuje text z naskenovaných obrázků a PDF pomocí vestavěného OCR, díky čemuž je každý dokument plně prohledávatelný.
Fulltextové vyhledávání
Prohledejte celý archiv podle obsahu dokumentu, štítků nebo metadat a najděte jakýkoli soubor během několika sekund.
Štítky a metadata
Organizujte dokumenty pomocí hierarchických štítků, vlastních polí metadat a vztahů namísto pevných stromů složek.
Víceuživatelská oprávnění
Vytvořte uživatelské a skupinové účty s podrobnými seznamy řízení přístupu, aby týmy bezpečně sdílely dokumenty.
REST API a automatizace
Automatizujte nahrávání, příjem a integrace prostřednictvím kompletního REST API a podpory importu e-mailů.
Proč provozovat Teedy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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