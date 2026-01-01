Nasaďte agentmemory pomocí jednoklikové instalace.
Open-source perzistentní paměťový server pro kódovací agenty AI – tiše zachycuje, komprimuje a vyvolává kontext napříč každou relací.
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Co všechno můžete s produktem agentmemory vytvořit
agentmemory je open-source trvalá paměť pro AI kódovací agenty a jakéhokoli klienta kompatibilního s MCP. Tiše zaznamenává, co váš agent dělá v každé relaci, komprimuje to do prohledávatelné paměti a vkládá správný kontext do další relace, abyste přestali znovu vysvětlovat svou architekturu, znovu objevovat stejné chyby a znovu učit stejné preference.
Postaveno na enginu iii se 4vrstvou konsolidační pipeline a hybridním vyhledáváním BM25, vektorovým a grafovým vyhledáváním, agentmemory dosahuje 95,2% přesnosti vyhledávání v benchmarku LongMemEval-S, přičemž snižuje kontextové tokeny přibližně o 92 %. Vlastní hostování na vašem VPS uchovává záznamy relací, paměti a historii přehrávání na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez cloudu dodavatele nebo účtování za každého agenta.
Hlavní funkce agentmemory
Hybridní vyhledávání
Kombinuje vyhledávání pomocí klíčových slov BM25, hustých vektorů a grafu znalostí prostřednictvím fúze RRF, takže agenti najdou relevantní vzpomínky, ať už si pamatujete přesnou frázi, nebo jen koncept.
Automatické zachycení
Dvanáct háčků pro Claude Code a šest pro Codex CLI zaznamenává výzvy, volání nástrojů a výsledky bez jakýchkoli ručních volání pro uložení — vzpomínky se hromadí pouze běžnou prací.
Funguje s každým agentem
Jeden server komunikuje s MCP, REST a stdio, takže Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider a jakýkoli klient MCP sdílí stejný paměťový fond.
Přehrávání relace
Každá zaznamenaná relace je přehratelná ve vestavěném prohlížeči s přehráváním, pozastavením, ovládáním rychlosti a klávesovými zkratkami pro ladění přesně toho, co agent udělal a proč.
Čtyřúrovňový životní cyklus
Konsolidační pipeline stárne pozorování z krátkodobých do dlouhodobých úrovní, aplikuje úpadek a automaticky maže zastaralé paměti, takže index zůstává malý a vybavování zůstává přesné.
Proč provozovat agentmemory u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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