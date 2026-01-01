Implementujte Traduora s instalací jedním kliknutím
Platforma pro správu překladů s vlastním hostingem pro týmy s REST API, přístupem na základě rolí a importem/exportem ve více formátech.
Vyberte si VPS balíček pro Traduora
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Traduora vytvořit
Traduora je self-hostovaná platforma pro správu překladů, určená pro vývojové týmy spravující lokalizaci napříč mnoha jazyky. Poskytuje přehledné webové rozhraní pro organizaci překladových projektů s podporou importu a exportu pro formáty JSON, YAML a CSV.
Provozování Traduory na VPS udržuje všechna vaše lokalizační data soukromá a integruje se přímo s CI/CD pipeline prostřednictvím svého REST API. Řízení přístupu na základě rolí vám umožňuje pozvat překladatele, revizory a vývojáře s odpovídajícími oprávněními, zatímco historie překladů sleduje každou změnu provedenou v řetězci.
Hlavní funkce Traduora
Integrace REST API
Automatizujte importy a exporty překladů ve své CI/CD pipeline pomocí plného REST API bez ručního zásahu.
Víceformátový export
Exportujte překlady jako JSON, YAML, CSV a další formáty, abyste je mohli přímo vložit do jakéhokoli frameworku nebo build systému.
Přístup na základě rolí
Poskytněte vývojářům, překladatelům a recenzentům různé úrovně oprávnění, aby projekty zůstaly organizované a zabezpečené.
Historie překladů
Každá změna překladového řetězce je sledována, což vám umožňuje auditovat úpravy a vrátit se k předchozím verzím.
Proč provozovat Traduora u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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