Implementujte Colanode jedním kliknutím.
Open-source alternativa ke Slacku a Notionu s lokálním přístupem, kombinující chat, stránky a databáze v jednom pracovním prostoru.
Vyberte si VPS balíček pro Colanode
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Colanode vytvořit
Colanode je komplexní open-source pracovní prostor pro spolupráci, postavený na architektuře „local-first“. Kombinuje týmový chat v reálném čase, stránky s formátovaným textem a wiki, přizpůsobitelné databáze s pohledy tabulky, kanbanu a kalendáře a správu souborů – pokrývá tak stejné oblasti jako Slack a Notion v jediném nástroji, který plně ovládáte.
Každá změna se nejprve uloží do lokální databáze SQLite a na pozadí se synchronizuje se serverem, takže aplikace zůstává responzivní i při nestabilním připojení a funguje i offline. Souběžné úpravy stránek a záznamů v databázi jsou sloučeny pomocí CRDT s využitím Yjs, což eliminuje konflikty, když členové týmu upravují současně. Vlastní hosting uchovává každou zprávu, dokument a soubor na infrastruktuře, kterou vlastníte, bez poplatků za uživatele.
Hlavní funkce Colanode
Synchronizace s lokální prioritou
Změny jsou nejprve zapsány do lokální databáze SQLite a synchronizovány na pozadí, takže aplikace zůstává rychlá offline a automaticky se obnoví, když se server znovu připojí.
Týmový chat v reálném čase
Trvalé kanály a přímé zprávy udržují týmové konverzace uspořádané spolu s vašimi dokumenty a projektovými daty ve stejném pracovním prostoru.
Stránky s formátovaným textem
Blokový editor pro dokumenty, wiki a poznámky – podobný Notion – s vloženými prvky, bloky kódu a vnořenými hierarchiemi stránek pro strukturované znalosti.
Vlastní databáze
Uspořádejte informace pomocí vlastních polí a přepínejte mezi zobrazeními tabulky, kanbanu a kalendáře, čímž nahradíte potřebu samostatného nástroje pro sledování projektů nebo tabulkového procesoru.
Bezkonfliktní editace
CRDTs poháněné Yjs umožňují více lidem upravovat stejnou stránku nebo záznam současně, aniž by přepisovali změny nebo vyžadovali ruční řešení konfliktů.
Proč provozovat Colanode u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.