Implementujte Dawarich jedním kliknutím.
Alternativa s vlastním hostováním k Časové ose Google pro sledování a vizualizaci vaší kompletní historie polohy na interaktivní mapě.
Vyberte si VPS balíček pro Dawarich
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Dawarich vytvořit
Dawarich je alternativa k Google Timeline s vlastním hostingem, která dává vaši historii polohy pod vaši vlastní kontrolu. Importujte data z exportů Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, souborů GPX a dalších zdrojů, abyste si vytvořili bohatý, prohledávatelný záznam všech míst, kde jste byli.
Platforma vizualizuje vaše pohyby jako interaktivní mapy s tepelnými mapami, trasovými liniemi a překryvy „mlhy války“. Vestavěné statistiky ukazují navštívené země, prozkoumaná města a celkovou ujetou vzdálenost, zatímco nástroje pro cesty vám umožňují anotovat cesty fotografiemi a poznámkami. Sdílení polohy s rodinou s individuálními ovládacími prvky soukromí jej činí vhodným pro domácí použití. Vlastní hosting udržuje citlivá data o poloze zcela na vaší vlastní infrastruktuře, mimo Google a další třetí strany.
Hlavní funkce Dawarich
Vícezrojový import
Importujte data o poloze z Časové osy Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, souborů GPX a dalších, abyste vytvořili kompletní historický záznam.
Interaktivní zobrazení map
Prozkoumejte svou historii jako tepelné mapy, trasy a překryvy mlhy války na plně interaktivní mapě s přizpůsobitelnými vrstvami.
Cestovní statistiky
Podívejte se, kolik zemí a měst jste navštívili, jak daleko jste cestovali, a sledujte, kolik dní jste strávili v každé zemi.
Integrace fotografií
Připojte Immich nebo Photoprism k překrytí geotagovaných fotografií na mapě a propojte vzpomínky s konkrétními cestami a místy.
Sdílení polohy rodiny
Sdílejte svou polohu s členy rodiny při zachování individuálních nastavení soukromí, aby se každá osoba rozhodla, co odhalí.
Proč provozovat Dawarich u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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