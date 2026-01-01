Implementujte Vince Analytics jedním kliknutím.
Platforma pro analýzu webu s vlastním hostingem, šetrná k soukromí, která je přímou náhradou za Google Analytics.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Vince Analytics vytvořit
Vince Analytics je lehký server pro webovou analytiku s vlastním hostingem, navržený pro jednotlivce a malé týmy, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými daty návštěvníků. Nevyžaduje externí databázi, dodává se jako jeden binární soubor a vše ukládá lokálně – což usnadňuje provoz na jakémkoli VPS bez složité konfigurace.
Vince je kompatibilní se sledovacími skripty Plausible Analytics, takže můžete migrovat stávající weby, aniž byste museli měnit svůj frontendový kód. Sleduje zobrazení stránek, jedinečné návštěvníky, odkazující zdroje a vlastní události, přičemž zůstává plně v souladu s GDPR, CCPA a PECR – nevyžaduje soubory cookie.
Hlavní funkce Vince Analytics
Soubory cookie nejsou potřeba
Vince sleduje návštěvníky bez souborů cookie nebo osobních identifikátorů, díky čemuž je váš web plně v souladu s GDPR, CCPA a PECR ihned po vybalení.
Skripty kompatibilní s Plausible
Vložte stejný sledovací skript používaný pro Plausible Analytics a nasměrujte ho na vaši instanci Vince – při migraci nejsou potřeba žádné změny na frontendu.
Žádné externí závislosti
Celá platforma je dodávána jako jediný binární soubor s vestavěnou databází, takže není potřeba nic navíc instalovat, konfigurovat ani udržovat.
Neomezené weby a události
Přidejte tolik webových stránek, kolik vám dovolí vaše zdroje VPS, a shromažďujte tolik událostí, kolik potřebujete – neexistují žádná umělá omezení založená na plánu.
Veřejné a sdílené dashboardy
Sdílejte analytické dashboardy veřejně nebo prostřednictvím jedinečných odkazů chráněných heslem, a poskytněte tak přístup zúčastněným stranám, aniž byste odhalili svůj administrátorský účet.
Proč provozovat Vince Analytics u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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