Nasaďte FusionAuth jedním kliknutím.
Platforma pro správu identit a přístupu zákazníků s vlastním hostováním, která nabízí OAuth, SAML, sociální přihlášení, MFA a API navržené pro vývojáře.
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Co všechno můžete s produktem FusionAuth vytvořit
FusionAuth je platforma pro správu zákaznických identit a přístupu vytvořená speciálně pro vývojáře — samoobslužná alternativa k Auth0, Okta a Cognito, která poskytuje OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociální přihlášení, vícefaktorové ověřování, přihlášení bez hesla a komplexní REST API. Původně vyvinutá společností Inversoft pro spotřebitelské aplikace s vysokou návštěvností, škáluje se od jednoho tenanta po miliony uživatelů na stejném nasazení.
Samoobslužné hostování FusionAuth na vašem VPS udržuje každý uživatelský účet, hash hesla, OAuth token a auditní záznam uvnitř vaší vlastní infrastruktury, namísto závislosti na poskytovateli identit třetí strany, který by mohl změnit ceny nebo podmínky. Komunitní edice je zcela zdarma a zahrnuje základní funkce ověřování a autorizace používané ve většině produkčních nasazení.
Hlavní funkce FusionAuth
OAuth, OIDC a SAML
Plný server OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML 2.0 s toky udělení autorizačního kódu, PKCE, zařízení a klientských pověření ihned po vybalení.
Sociální a podnikové přihlášení
Nativní sociální přihlášení pro Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn a Twitter plus obecná federace OIDC a SAML pro firemní zákazníky.
Vícefaktorové ověřování
aplikace TOTP autentifikátoru, SMS, e-mail a přístupové klíče FIDO2 WebAuthn s adaptivními politikami, které se přizpůsobují na základě rizikových signálů.
Koncepčně víceuživatelský
Izolujte uživatele, aplikace a konfigurace do samostatných tenantů pro multitenantní architekturu SaaS, oddělení klientů agentur nebo partnerské účty B2B.
Témovatelné přihlašovací stránky
Přizpůsobte hostované stránky pro přihlášení, registraci a správu účtu pomocí barev vaší značky, log a textů prostřednictvím editoru šablon Mustache.
REST API pro všechno
Každá operace v administrátorském UI je také dostupná prostřednictvím zdokumentovaného REST API a dedikovaných klientských knihoven pro Javu, Node, Python, Go a další.
Proč provozovat FusionAuth u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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