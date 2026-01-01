Nasaďte OmniTools instalací jedním kliknutím.
Samoobslužná sada webových nástrojů s více než 80 nástroji pro úpravu obrázků, manipulaci s PDF, konverzi videa a transformaci dat.
Vyberte si VPS balíček pro OmniTools
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OmniTools vytvořit
OmniTools sdružuje více než 80 prohlížečových nástrojů do jediné samoobslužné aplikace, čímž eliminuje potřebu navštěvovat mnoho roztroušených online konverzních webů. Úprava obrázků, slučování PDF, stříhání videa, formátování JSON, generování QR kódů a další jsou k dispozici z jednoho konzistentního rozhraní bez omezení velikosti souborů nebo prémiových funkcí za poplatek.
Protože veškeré zpracování probíhá přímo v prohlížeči, žádné soubory se nikdy nenahrávají na server. Vlastní hosting OmniTools znamená, že citlivé dokumenty zůstávají ve vaší síti, váš tým získá čistý nástroj bez reklam, přístupný z jakéhokoli zařízení, a vy eliminujete rizika ochrany soukromí veřejných konverzních webů.
Hlavní funkce OmniTools
Zpracování na straně prohlížeče
Všechny operace se soubory probíhají lokálně v prohlížeči – nic se nenahrává na server, čímž zůstávají citlivé dokumenty soukromé.
Nástroje pro obrázky a PDF
Změna velikosti, konverze a komprese obrázků; sloučení, rozdělení a anotace PDF bez instalace desktopového softwaru.
Video a audio nástroje
Ořezávejte videa, extrahujte zvukové stopy a převádějte do formátu GIF přímo v prohlížeči.
Vývojářské datové nástroje
Formátujte JSON, převádějte mezi CSV a JSON, ověřujte XML a kódujte nebo dekódujte URL adresy na jednom místě.
Bez reklam nebo placeného obsahu
Vlastní hosting poskytuje čisté, nerušivé rozhraní se všemi 80+ nástroji plně dostupnými bez dalších nákladů.
Proč provozovat OmniTools u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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