Implementujte FileFlows v jednoklikové instalaci.
Automatický procesor mediálních souborů, který inteligentně překóduje a optimalizuje vaši knihovnu, čímž zmenší velikost souborů až o 90 %.
Vyberte si VPS balíček pro FileFlows
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FileFlows vytvořit
FileFlows je inteligentní systém pro zpracování souborů, který automaticky spravuje a optimalizuje vaši knihovnu médií prostřednictvím přizpůsobitelných vizuálních pracovních postupů. Monitoruje adresáře pro nové soubory, aplikuje chytrá pravidla pro překódování a dokáže snížit požadavky na úložiště až o 90 % – to vše bez ručního zásahu. Podpora hardwarové akcelerace pro Intel QuickSync, NVIDIA a AMD udržuje zpracování rychlé i u velkých knihoven.
Vlastní hostování FileFlows na vašem VPS poskytuje vašim pracovním postupům médií vyhrazené prostředky CPU nepřetržitě, udržuje zpracování vaší knihovny zcela soukromé a vyhýbá se nákladům za soubor a omezením šířky pásma cloudových služeb pro překódování.
Hlavní funkce FileFlows
Vizuální návrhář toků
Vytvořte vlastní zpracovatelské toky pomocí editoru toků s funkcí drag-and-drop – bez nutnosti skriptování pro vytváření komplexních vícestupňových pracovních postupů.
Až 90% snížení velikosti
Chytré transkódování do H.265/HEVC, AV1 a dalších moderních kodeků výrazně zmenšuje velikosti souborů při zachování vizuální kvality.
Hardwarová akcelerace
Podporuje kodéry Intel QuickSync, NVIDIA NVENC a AMD pro odlehčení transkódování z CPU a pro výrazně rychlejší zpracování souborů.
Automatické monitorování souborů
Sleduje adresáře s novými soubory a automaticky spouští zpracování, takže vaše knihovna zůstane optimalizovaná bez jakéhokoli ručního zásahu.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte FileFlows pomocí pluginů pro normalizaci zvuku, správu titulků, přejmenování souborů a integraci s mediálními servery, jako jsou Plex a Jellyfin.
Proč provozovat FileFlows u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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